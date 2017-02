Basel-IV-Verhandlungen stocken

Bankenpräsident Michael Kemmer befürchtet nach eigener Aussage, dass eine Kehrtwende bei der Regulierung in den USA auch die laufenden Gespräche über eine Reform der weltweiten „Basel-III“-Aufsichtsregeln beeinträchtigen könnte: „Die weiteren Verhandlungen zu Basel IV werden durch diese Maßnahmen sicher nicht erleichtert.“

Die Verhandlungen stocken, weil vor allem Amerikaner und Europäer keinen gemeinsamen Nenner bei der Berechnung der Risiken von Banken fanden. Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums pochte in Berlin darauf, bei der Diskussion im Baseler Ausschuss solle es nicht um eine Lockerung der Regulierung gehen, sondern um gleiche und faire Wettbewerbsbedingungen für alle Institute weltweit – auch, um eine weitere globale Finanzkrise zu verhindern.

Die Forscher des gewerkschaftsnahen IMK kommen in einer neuen Studie zum Ergebnis, dass die Finanzmarktrisiken in Deutschland zwischen Januar 2016 und Anfang 2017 zwar etwas gesunken sind. „Allerdings bleiben sie im langfristigen Vergleich relativ hoch und könnten in diesem Jahr wieder steigen“, heißt es in dem Bericht. Ein Brandbeschleuniger könnte eine breite Deregulierung der Wall Street sein.