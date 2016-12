 Fintechs : Teuer, aber beliebt

Banken in Frankfurt Banken und Versicherer beobachten "Fintechs" genau. Ein Teil will zukaufen - trotz hoher Preise. (Foto: dpa)

Frankfurt Junge Finanz-Start-ups, kurz „Fintechs“ genannt, mischen die Finanzbranche auf. Banken und Versicherer verfolgen die neuen Wettbewerber genau, die oft sehr viel schneller neue Produkte auf den Markt bringen als die traditionellen Häuser. Oder in besserem Design. Die Berliner Smartphone-Bank N26 zum Beispiel kann damit glänzen.

Ein großer Teil der Banken und Versicherer arbeitet bereits mit Fintechs zusammen – und will das künftig noch stärker tun. 54 Prozent peilen an, in den nächsten zwei Jahren mit Fintechs zu kooperieren, zeigt eine Umfrage der Anwaltskanzlei White & Case. Sie hat dafür international 150 Topmanager von Banken, Vermögensverwaltern, Versicherern und Wagniskapitalgebern, aber auch von Fintechs selbst befragt. „Es wird künftig wahrscheinlich noch mehr Kooperationen geben. Auch offene Modelle, bei denen mehrere Fintechs und mehrere Banken zusammenarbeiten“, sagt Roger Kiem, Partner von White & Case in Frankfurt.

Auch die Finanz-Start-ups selbst suchen nach Partnern: „Die Fintechs in Europa haben nicht die Ambition, die Banken oder Versicherer abzulösen. Viele konzentrieren sich auf eine Dienstleistung und wollen bereits in einem relativ frühen Stadium mit den Banken kooperieren“, sagt Kiem. „Etwas anders ist das in den USA, wo es einige sehr große Fintechs wie etwa Paypal gibt.“ Der Onlinebezahldienst ist längst zu einem veritablen Konkurrenten der Banken geworden.

Nicht jeder aus der Bankenwelt hält nur Kooperationen für den geeigneten Weg: Gut 30 Prozent der Topmanager gaben an, dass sie sich auf Übernahmen von Finanztechnologiefirmen vorstellen können. Wer an Zukäufe denkt, will dabei am liebsten bei bereits etablierten Fintechs zugreifen, die sich bereits am Markt bewiesen haben.