 Förderbank: KfW sagt 2016 mehr Kredite zu als im Vorjahr

FrankfurtDie staatliche KfW hat 2016 nochmals mehr Fördergelder bereitgestellt als im bereits starken Vorjahr. Insgesamt sagte das Institut Kredite in Höhe von 81 Milliarden Euro zu und damit zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie die Bankengruppe am Mittwoch in Frankfurt mitteilte.

Besonders kräftig stieg die Nachfrage nach Wohnungsbaufinanzierungen sowie Umwelt- und Klimaschutzvorhaben. „Die KfW hat dieses Jahr den höchsten Anteil von Umwelt- und Klimafinanzierungen am Gesamtfördervolumen in ihrer Geschichte zugesagt“, erklärte KfW-Chef Ulrich Schröder. „Sie setzt damit ihren Kurs als einer der größten Finanziers von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland und weltweit fort.“