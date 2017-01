Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Lange als Nachfolger von Blankfein gehandelt

Einen Teil der anfallenden Steuern könnte Cohn auch aufschieben, wenn er beispielsweise die Einnahmen aus dem Verkauf in Staatspapiere oder bestimmte Fonds steckt. Das Ausmaß dieser in Anspruch genommenen Vorteile wird sichtbar werden, wenn seine Finanzunterlagen beim Eintritt in die Regierungsmannschaft veröffentlicht werden. Auf eine telefonische Anfrage von der Nachrichtenagentur Bloomberg war Cohn nicht zu erreichen.

Im vergangenen Monat war Cohn von seinen Posten als Präsident und für das Tagesgeschäft zuständiger Vorstand von Goldman zurückgetreten, nachdem er zuvor zugestimmt hatte, den nationalen Wirtschaftsrat von Trump zu leiten. Seine Karriere bei der Bank begann 1990, im Jahr 2006 wurde er Co-Präsident und danach alleiniger Präsident. Lange Zeit wurde er als Nachfolger von CEO Lloyd Blankfein gehandelt. Für 2016 erhielt er eine Vergütung von 20 Millionen Dollar.

Wie aus der Mitteilung vom Dienstag hervorgeht, hob die Bank Restriktionen für Aktien- und Barzahlungen im Volumen von 123,7 Millionen. Dollar auf, beziehungsweise veranlasste eine beschleunigte Auszahlung. Darin enthalten sind insgesamt 47 Millionen Dollar an ausstehenden Leistungen, die ihm im Rahmen des langfristigen Vergütungsprogramms der Bank seit 2011 noch zustanden. Hinzu kommen 18 Millionen Dollar als Belohnung für die herausragende Entwicklung des Aktienkurses.