 Geldautomat auf den Schienen: Güterzug entgleist nach Zusammenprall

Rabiate Methoden Die geborgenen Teile des Automaten sprechen eine eindeutige Sprache. (Foto: Bundespolizei)

Ein Güterzug ist der Nacht zum Donnerstag in Dinslaken entgleist, nachdem Unbekannte einen Geldautomaten auf die Schienen gelegt haben. Der Triebwagen sei gegen den Automaten geprallt und aus den Schienen gehoben worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Lokführer und die zwei Begleiter blieben unverletzt. Der Güterzug aus den Niederlanden hatte unter anderem Gas geladen, das allerdings nicht ausgetreten sei. Der Zusammenprall ereignete sich laut Polizeiangaben um 2.36 Uhr.

Der entgleiste Triebwagen blockierte in den Morgenstunden noch immer das Gleis im Dinslakener Bahnhof, wodurch es zu erheblichen Verzögerungen im Regionalverkehr kommt. Der Zugverkehr zwischen Oberhausen und Wesel sei unterbrochen, teilte die Bahn mit. Auch die ICE-Linie zwischen Amsterdam und Frankfurt war am Morgen durch den Vorfall beeinträchtigt.

Die Spurensicherung sei vor Ort, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittler gingen zunächst davon aus, dass die Täter den Automaten durch den Aufprall zerstören wollten, um an das Geld im Inneren zu gelangen. Dieser Versuch an die Banknoten zu gelangen ist der neue Höhepunkt eine Reihe kurioser und gefährlicher Automatensprengungen in Nordrhein-Westfalen. Seit zwei Jahren explodieren in dem Bundesland regelmäßig Automaten. Ermittler führen das auf die sogenannte Holland-Bande zurück, eine Gruppe aus den Niederlanden, die organisiert vorgeht.