Wolfsburger Pioniere

Vereinzelt wird das Konzept seit ein paar Jahren wieder aufgenommen. In Niedersachsen etwa steht schon seit ein paar Jahren ein Drive-In-Automat. Wo genau? Natürlich in der Autostadt Wolfsburg. Seit dem vergangenem Jahr findet sich auch an einem Braunschweiger Einkaufszentrum ein Drive-In-Schalter. Beide Automaten würden hervorragend angenommen. „Das kann aber auch daran liegen, dass wir eine sehr autoaffine Region sind“, sagt ein Sprecher der Volksbank Braunschweig-Wolfsburg.

Etwas anders sieht es in Pirna aus. In der sächsischen Schweiz war die Volksbank Pirna vor fünf Jahren auf der Suche nach einer neuen Filiale. Durch Zufall stieß man auf eine leerstehende Tankstelle – und kam so auf die Idee, die Tankstelle in eine neue Filiale zu integrieren. Wo früher Zapfsäulen standen, steht jetzt ein Geldautomat. Im ehemaligen Kassenraum gibt es zwei kleine Beratungsräume. Das Konzept scheint sich bewährt zu haben. „Man merkt, dass die Nutzung über die Jahre mehr geworden ist, gerade bei der jüngeren Generation“, sagt Jens Hohlfeld, Geschäftsstellenleiter der Filiale.

Die Schließungen von vielen Filialen könnte jetzt auch an anderen Orten eine Wiederbelebung bedeuten. „Der deutsche Durchschnittskunde erwartet eine Bargeldversorgung innerhalb von zehn bis 15 Autominuten“, sagt Berater Nolte. Drive-In-Automaten an wichtigen Standorten ohne Filialen könnten Banken dabei helfen, diese Zeitspanne einzuhalten – allerdings nicht gänzlich ohne Probleme: Erstens seien sie „nicht ganz preiswert“ und zweitens bei Überfällen „eine ganz heikle Nummer“.

Insbesondere der Preis könnte einer stärkeren Verbreitung entgegenstehen. Für die freistehenden Geldautomaten bedarf es besonderer Sicherheitsvorkehrungen. 500.000 Euro hat das Mainzer Objekt gekostet, wenn man Grundstückspreis, Bebauung, Geldautomaten und das auffällige Design zusammenrechnet.

Auf das Ergebnis ist man in Mainz deshalb stolz. Aber, sagt Bug-Naumann, so schön die Optik auch sei: „Wenn man davorsteht, ist es ein Geldautomat wie jeder andere auch.“