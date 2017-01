Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Russland-Geschichte noch nicht ganz vom Tisch

Dass es nun deutlich günstiger wird – auch weil sich die Sanktions-Verstöße offenbar nicht belegen ließen –, hatte die Agentur Reuters am Montagabend aus Finanzkreisen erfahren. Wenige Stunden später gingen die New Yorker DFS und die britische Finanzaufsicht FCA an die Öffentlichkeit. Im Kern bemängelten sie zu laxe Kontrollen, lobten aber zugleich die Kooperationsbereitschaft der Bank bei der Aufklärung der Affäre. Deshalb gab es nach offiziellen Angaben einen Rabatt: Die DFS kassiert umgerechnet 397 Millionen Euro, die FCA 190 Millionen.

„Akzeptabel“, schrieb Analyst Christian Koch von der DZ Bank in einer Kurzstudie. Er empfiehlt die Deutsche-Bank-Aktie aber weiterhin zum Verkauf, weil noch andere Rechtsrisiken schwelen. Auch die Russland-Affäre ist noch nicht ganz vom Tisch, unter anderem das US-Justizministerium ermittelt noch. Die Börsianer störte das zunächst nicht. Mit einem Plus von mehr als zwei Prozent war die Deutsche-Bank-Aktie am Dienstag zeitweise größter Dax-Gewinner.

Cryan, seit Juni 2015 im Amt, hat große Teile des Geschäfts in Russland eingedampft, insbesondere das Investmentbanking dort. Sein Vorstandskollege Karl von Rohr, der Rechtsexperte der Bank, entschuldigte sich nun das organisatorische Fehlverhalten und warb um Vertrauen: „Wir bauen die Geldwäsche-Überwachung und entsprechende Schulungen kontinuierlich aus“, schrieb er an die weltweit rund 100.000 Mitarbeiter, der auf der Internetseite der Bank veröffentlicht wurde.

Die Deutsche Bank will den Russland-Skandal nach früheren Angaben noch in das abgelaufene Geschäftsjahr buchen, das wegen der Sieben-Milliarden-Dollar Strafe im US-Hypothekenskandal und der Kosten des Konzernumbaus ohnehin als weiteres Sanierungsjahr abgeschrieben ist. Von Reuters befragte Analysten erwarten, dass Cryan am Donnerstag einen Nettoverlust von rund 700 Millionen Euro präsentieren wird. Vor allem das Schlussquartal dürfte die Bilanz verhagelt haben. Fest steht bereits, dass es keine Dividende gibt.

Daneben hat die Bank den Bonustopf massiv zusammengestrichen. „Das hat auch etwas mit Anstand zu tun“, betonte Privatkundenvorstand Sewing im Handelsblatt-Interview. Zu den künftigen strategischen Weichenstellungen, insbesondere der Frage einer Kapitalerhöhung, hielt er sich bedeckt. Der Aufsichtsrat berät diese Woche in Frankfurt und erhofft sich mehr Klarheit, wohin die Reise geht, wie Insider berichten.