 Gewinn gestiegen: Santander trotzt Großbritannien-Schwäche

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Santander-Chefin Ana Botin Ihre Geschäftszahlen übertreffen die Erwartungen der Analysten. (Foto: Reuters)

MadridDie spanische Großbank Santander profitiert von einer Geschäftsbelebung in Brasilien. Das macht eine Schwäche in Großbritannien nach dem Brexit-Votum mehr als wett. Der Gewinn im abgelaufenen Jahr stieg um vier Prozent auf 6,2 Milliarden Euro, wie das größte Geldhaus der Euro-Zone am Mittwoch mitteilte.

Der Anstieg war damit größer als von Reuters befragte Analysten erwartet hatten. Allein im vierten Quartal verdiente das Kreditinstitut mit 1,6 Milliarden Euro weitaus mehr als vor Jahresfrist, als Entschädigungen in Millionenhöhe in Großbritannien das Ergebnis belasteten.

Der Verfall des britischen Pfunds nach dem Votum, die Europäische Union zu verlassen, belastet die Santander-Geschäfte weiter. Unter dem Strich ging der Gewinn auf dem zweitgrößten Markt um fast 15 Prozent zurück. Für die kommende Zeit sieht Santander-Chefin Ana Botin Wachstumsmöglichkeiten in Europa und Lateinamerika, allerdings in einem schwankenden Geschäftsumfeld. Grundsätzlich seien die Aussichten aber günstiger als 2016.