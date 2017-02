Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Gewinn steigt deutlich

Das spürt auch die GLS Bank. Die Zinsmarge sei im vergangenen Jahr von 1,74 auf 1,6 Prozent gesunken und werde dieses Jahr wohl auf 1,5 Prozent fallen, so Jorberg. Er betonte, dass der neue Grundbeitrag von fünf Euro nötig sei, damit die Bank ihr Geschäft „gut, sinnvoll und werteorientiert“ führen könne. So finanziert das Geldhaus zum einem großen Teil Vorhaben rundum erneuerbare Energien, soziale Projekte und nachhaltiges Wohnen sowie Unternehmen aus der Bio-Szene, etwa den Kosmetikhersteller Weleda und die Molkerei Andechser. Engagements in Rüstungs- oder Gentechnikunternehmen sind tabu.

Im vergangenen Jahr verdiente die GLS Bank nach Steuern 6,2 Millionen Euro, gut 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Grund für das Gewinnplus war, dass die Bank mehr Kredite vergeben hat. Das gesamte Kreditvolumen stieg um 15 Prozent auf knapp 2,5 Milliarden Euro. Auch der Provisionsüberschuss kletterte.

Die GLS Bank sorgte 2016 auch für Aufsehen, weil sie den Dispozins für private Kunden abschaffte. Er liegt jetzt bei null Prozent. Von vermögenden Kunden verlangt sie – wie etliche andere Geldhäuser mittlerweile auch – einen Strafzins von 0,4 Prozent. Wer mehr als eine Million Euro auf dem Konto hat, muss ihn berappen.