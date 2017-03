 Größte deutsche Landesbank: Abschreibung bei SachsenLB lässt LBBW-Gewinn einbrechen

Landesbank Baden-Württemberg Der jüngste Gewinneinbruch bei der LBBW begründet sich vor allem aus den Abschreibungen auf den Firmenwert der 2008 übernommenen SachsenLB. Im kommenden Jahr sollen die Gewinne wieder steigen. (Foto: dpa)

StuttgartHohe Abschreibungen auf den Firmenwert der 2008 übernommenen SachsenLB haben das Ergebnis der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) belastet. Der Konzerngewinn vor Steuern brach 2016 auf 142 Millionen Euro im Vergleich zu 531 Millionen Euro im Jahr davor ein, wie die größte deutsche Landesbank am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Grund war vor allem eine Abschreibung von 379 Millionen Euro auf das von der SachsenLB übernommene Geschäft.

Diese sei wegen trüber Aussichten für das Unternehmenskundengeschäft durch die dauerhaft niedrigen Zinsen erforderlich. „Die notwendige Abschreibung nehmen wir aus einer Position der Stärke vor“, erklärte LBBW-Chef Rainer Neske in Stuttgart. „Sie hat keine Auswirkungen auf unsere Kapitalquoten.“ Auch sei die Bereinigung von Firmenwerten damit abgeschlossen.

Um die Abschreibungen bereinigt lag das Vorsteuerergebnis mit 521 Millionen Euro etwa zwei Prozent unter dem des Vorjahres. Die LBBW hatte bereits einen Gewinnrückgang unter anderem wegen höherer Investitionen in die IT des Geldhauses angekündigt. Das Zinsergebnis schrumpfte wegen der niedrigen Zinsen um knapp zwei Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Entlastend wirkte die geringere Risikovorsorge für faule Kredite, die um vier auf 51 Millionen Euro sank. Für 2017 stellte Neske ein Vorsteuerergebnis in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionenbetrages in Aussicht.