Angriff auf die EZB

68 Prozent meinen, dass die Situation der Sparkassen auch nach deutlichen Kosteneinsparungen existenzgefährdend seien und es zu Rettungsfusionen kommen werde. Das heiße, dass sich stabile Sparkassen mit Instituten, die allein nicht mehr zurecht kommen, zusammenschließen müssten.

Wegen des EZB-Strafzinses wird es laut Fahrenschon auf absehbare Zeit keine Zinsen auf Einlagen geben. Viele Banken verlangen bereits von Firmenkunden einen Strafzins, wenn diese bei ihnen kurzfristig Geld parken. Für private Kunden sind solche Strafzinsen noch die Ausnahme. Nur von einigen wenigen Genossenschaftsbanken ist bekannt, dass sie vermögenden Kunden etwa ab 100.000 oder ab 500.000 Euro Einlagen einen Minuszins berechnen.

„Die Sparkassen strecken sich schon erheblich, die Negativzinsen der EZB nicht an die breite Privatkundschaft weiterzugeben“, sagte Fahrenschon. Würden Sparkassen in der Breite Negativzinsen einführen, würde das das Vertrauen in das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem auf eine harte Probe stellen. Er hoffe, dass dies „nicht eines Tages doch betriebswirtschaftlich zwingend sein wird“. Im vergangenen Jahr kosteten die Minuszinsen die Sparkassen einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag.

Der Sparkassenpräsident griff die die EZB erneut scharf an. Angesichts ihrer Geldpolitik könnten positive Nettorenditen nur noch mit sehr hoher Risikobereitschaft erwirtschaftet werden. „Viele Kunden können sich das schlicht nicht leisten.“ Andere hätten ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis, so Fahrenschon. Diese Menschen darauf zu verweisen, doch am Kapitalmarkt anzulegen, sei zynisch. „Ich halte das sozial- und gesellschaftspolitisch für unverantwortlich.“ Eine Notenbankpolitik, die eine Umverteilung von unten nach oben organisiere, gehöre nicht zu den Aufgaben einer Notenbank.