BerlinDie deutschen Sparkassen fürchten, dass sie künftig angesichts der niedrigen Zinsen deutlich weniger verdienen. Schon im vergangenen Jahr ist das Betriebsergebnis vor Bewertung um rund 800 Millionen Euro gefallen, wie Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon am Donnerstag auf der Handelsblatt Jahrestagung Zukunftsstrategien für Sparkassen und Landesbanken sagte. Das ist ein Rückgang um sieben Prozent.

Im Jahr 2015 lag das Betriebsergebnis vor Bewertung – also bevor die Werte von Krediten und Wertpapiere bilanziell berichtigt wurden – bei 10,8 Milliarden Euro. Nach Steuern und Bewertung verdienten die deutschen Sparkassen damals zwei Milliarden Euro.

Die Entwicklung werde sich 2017 fortsetzen, sagte Fahrenschon. Mit Folgen für die Ertragsstärke der Sparkassen: „Die Aufwand-Ertragsrelation wird in den kommenden drei Jahren wohl auf 75 Prozent ansteigen“, sagte er. Das bedeutet, dass die knapp 400 Sparkassen im Schnitt 75 Cent aufwenden müssen, um einen Euro zu verdienen. Die Aufwand-Ertragsrelation ist eine wichtige Kennzahl für die Effizienz eines Unternehmens. Im Jahr 2015 lag sie bei 64 Prozent.

Fahrenschons Prognose zeigt, wie sehr die deutschen Sparkassen, aber auch andere deutsche Banken wie etwa die Volks- und Raiffeisenbanken, mit den Mini- und Minuszinsen ringen. Die Leitzinsen in der Euro-Zone betragen seit knapp einem Jahr null Prozent. Zudem müssen Geschäftsbanken einen Strafzins von 0,4 Prozent berappen, wenn sie überschüssige Liquidität über Nacht bei der Europäischen Zentralbank (EZB) parken.

Erst am Mittwoch hatten hochrangige Bundesbanker und Wissenschaftler davor gewarnt, dass länger anhaltende Niedrigzinsen deutsche Geldhäuser heftig unter Druck setzen. „Selbst wenn die Zinsen konstant auf ihrem aktuellen Niveau blieben, würde sie die Zinsmarge im Kerngeschäft der Banken in Deutschland in den nächsten vier Jahren um 16 Prozent verringern“, so Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret und Jörg Rocholl, Präsident der Wirtschaftshochschule ESMT.

Die profitabelsten und unprofitabelsten Sparkassen-Regionen 2016 Sparkassen-Verbände Die mehr als 400 Sparkassen in Deutschland sind in 12 regionalen Verbänden organisiert. Eine viel beachtete Messgröße für die Profitabilität der Sparkassen ist das Betriebsergebnis vor Ergebnis im Verhältnis zur Bilanzsumme. Der Sparkassenverband Westfalen-Lippe hat über die erwarteten Gewinne im Jahr 2016 diverser Verbände informiert.

Platz 1 Ostdeutscher Sparkassenverband Bilanzsumme 2015:

112 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

1,04 Prozent (Vorjahr: 1,15 Prozent) Quelle: SVWL, OSV

Platz 2 Sparkassenverband Westfalen-Lippe Bilanzsumme der Mitglieder 30.6.2016:

126 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

0,95 Prozent (Vorjahr: 1,08 Prozent) Quelle: SVWL

Platz 3 Sparkassenverband Schleswig-Holstein Bilanzsumme der Mitglieder 2015:

37,6 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

0,88 Prozent (2014: 0,89 Prozent) Quelle: SVWL, SGVSH

Platz 4 Sparkassenverband Baden-Württemberg Bilanzsumme der Mitglieder 2015:

178,6 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

0,84 Prozent (2015: 0,97 Prozent) Quelle: SVWL, SVBW

Platz 5 Bayerischer Sparkassenverband Bilanzsumme der Mitglieder 2015:

193 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

0,82 Prozent (2015: 0,95 Prozent) Quelle: SVWL, SVB

Platz 11 Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Bilanzsumme der Mitglieder 2015:

154 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

0,69 Prozent Quelle: SVWL, SVB

Platz 12 Hanseatischer Sparkassen- und Giroverband Bilanzsumme der Mitglieder 2015:

54 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

0,65 Prozent Quelle: SVWL, DSGV

Mit dem EZB-Nullzins sind die Margen im Kreditgeschäft der Banken bereits geschwunden. Auch wenn sie die Einlagen der Kunden anlegen, verdienen die Geldhäuser weniger. Das schmerzt, sind Zinserträge doch die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle deutscher Kreditinstitute: Rund drei Viertel aller Erträge stammen aus dem Geschäft mit Krediten und Einlagen, zeigt ein Bundesbank-Bericht vom September vergangenen Jahres.

Sparkassen und Genossenschaftsbanken sind von den Zinsüberschüssen sogar nochmals stärker abhängig als die Großbanken: Bei ihnen stammten zuletzt 80 Prozent aus diesem Geschäftsbereich. Fahrenschon zeigte sich aber zuversichtlich, dass die Sparkassen die Herausforderungen bewältigen werden. Aber: „Das wird enorme unternehmerische Anstrengungen und konsequentes Handeln erfordern.“ Skeptischer zeigten sich die Teilnehmer der Tagung.