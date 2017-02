 HSBC Deutschland: Gute Zahlen, langsameres Wachstum

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

HSBC Deutschland in Düsseldorf Die Tochter der britischen Großbank hat sich 2016 besser entwickelt als ihr Mutterkonzern. (Foto: dpa)

Positiv wirkte sich im Jahr 2016 laut der Bank aus, dass HSBC als einzige deutsche Bank bei der Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto durch den Chemiekonzern Bayer mitmischt. Die Eigenkapitalrendite vor Steuern liegt fast unverändert bei 11,8 Prozent – und damit deutlich über den Werten von Deutscher Bank und Commerzbank.

Schwächer gewachsen ist aber das Kreditgeschäft. Während das Kreditvolumen ab 2013 jährlich um 20 bis 30 Prozent gestiegen ist, legte es 2016 nur noch um 7,8 Prozent zu. Das liegt immer noch deutlich über dem Schnitt; der gesamte deutsche Kreditmarkt wuchs nach letzten Zahlen der Bundesbank um 2,3 Prozent.

2017 will die Bank den Gewinn leicht steigern und das globale Mittelstandsgeschäft ausbauen. In Niedrigzins-Zeiten setze man hier weniger auf Neukunden und Kreditvergabe. Vielmehr wolle man an jedem Kunden mehr verdienen, sagte Vorstandschefin Carola von Schmettow. „Nach der volumengetriebenen Wachstumsphase, um Marktanteile zu gewinnen, fokussiert sich unser Haus nun auf eine renditeorientierte Strategie.“ Die könnte aufgehen: Der Provisionsüberschuss stieg um 7,6 Prozent auf 475 Millionen Euro. Negativzinsen für Privatkunden schloss Schmettow aus.

HSBC Trinkaus & Burkhardt, so der volle Name der Düsseldorfer Bank, gehört zu 81 Prozent der britischen HSBC. Deren Gewinn fiel 2016 um 62 Prozent.