 ING: Großbank verdient trotz hoher Sonderkosten mehr

AmsterdamDie niederländische Großbank ING hat 2016 von einem starken Kundenwachstum und regen Neugeschäft profitiert. Zudem ging die Risikovorsorge für Kreditausfälle zurück – und auch der wegen der Branchenkrise eingeleitete Konzernumbau zahlte sich aus.

So stieg der Gewinn im vergangenen Jahr trotz hoher Kosten für den forcierten Sparkurs mit dem Abbau von weiteren 5800 Stellen und Rechtsstreitigkeiten um 16 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro, wie die Großbank am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Sie ist in Deutschland mit der Direktbank ING-Diba und der Baufinanzierungsplattform Interhyp vertreten.