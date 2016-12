Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Faule Kredite als Grundübel

Damit die Lage sich nicht noch weiter zuspitzte, hatte die Regierung ihre Ankündigung wahr gemacht und den Antrag für das Notfallpaket gestellt. Es ist nicht nur die drittgrößte Bank des Landes, die mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Die gesamte Branche des Landes leider unter einem Berg fauler Kredite, der sich im Zuge der Konjunkturflaute angehäuft hat.

Italiens Wirtschaft gilt als chronisch wachstumsschwach und dümpelt nach einer schweren Rezession weiter vor sich hin. Als Folge der Krise haben die Banken unter den Augen der Aufseher einen Berg an Problem-Darlehen in Höhe von 356 Milliarden Euro angehäuft. Viele dieser Kredite wurden an Firmen vergeben.

Laut Wirtschaftsministerium könnten mit dem Milliardenpaket für den Bankensektor die Liquidität im Finanzsystem gesichert und die teils dünne Kapitaldecke der Institute aufgepolstert werden. Neben Monte Paschi gelten auch die Banca Popolare di Vicenza und die Veneto Banca als potenzielle Kandidaten für staatliche Hilfen. Bei Monte dei Paschi ist der Bedarf aber am akutesten.

Die Ausgabe neuer Aktien hatte sich vor allem an institutionelle Investoren gerichtet, die mit 65 Prozent den Großteil der Kapitalerhöhung übernehmen sollten.

Bei einer staatlich finanzierten Rettung gilt es einige Hürden zu nehmen. Nach den EU-Regularien müssen auch Anleihegläubiger der Bank Verluste tragen, wenn eine Regierung einem Geldhaus hilft. Im italienischen Parlament versicherte Finanzminister Pier Carlo Padoan, dass Kleinanleger kaum oder keinen Schaden im Falle einer staatlichen Bankenrettung erleiden würden. „Die Auswirkungen auf Sparer, sollte eine Intervention stattfinden, wären absolut minimiert oder nicht vorhanden“, so Padoan.

Der Plan: Kleinanleger sollen für eventuell entstehende Verluste bei ihren Anleihen von der Regierung entschädigt werden. Für diesen Ansatz hatten sich auch schon Bundesbank-Präsident Jens Weidmann und die Chefin des europäischen Bankenabwicklungsmechanismus, Elke König, erwärmen können.