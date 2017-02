 Italienische Großbank: Intesa dementiert Vorbereitungen für Generali-Übernahme

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Intesa Sanpaolo Die italienische Großbank bereitet nach eigenen Angaben kein Übernahmeangebot für den Versicherer Generali vor. (Foto: AFP)

MailandDie italienische Großbank Intesa Sanpaolo bereitet nach eigenen Angaben kein Übernahmeangebot für den Versicherer Generali vor. „Intesa Sanpaolo dementiert entschieden, eine Offerte für Generali zu prüfen“, sagte ein Banksprecher am Donnerstag. Er reagierte damit auf Marktspekulationen, die den Generali-Kurs deutlich in die Höhe getrieben hatten. Zunächst blieb unklar, ob Intesa kein Interesse mehr an Generali hat oder sich andere Optionen als eine Kaufofferte anschaut. Vergangene Woche hatte die Bank noch erklärt, mögliche „Kombinationen´“ mit dem Versicherungsriesen zu erwägen.

Käme es zu einer Generali-Übernahme durch Intesa, könnte nach Ansicht von Analysten die Allianz ein Nutznießer sein. Da Intesa aus kartellrechtlichen Gründen voraussichtlich Teile des Generali-Geschäfts verkaufen müsste, könnte sich der Münchener Konzern demnach das Sachversicherungsgeschäft in Frankreich, die spanische Generali-Tochter und Aktivitäten in Osteuropa sichern.