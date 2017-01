Bank of America Die US-amerikanische Großbank hat gute neue Zahlen vorgelegt. (Foto: Reuters/Toru Hanai)

New York/DüsseldorfDie Bank of America hat angesichts eines guten Handelsgeschäfts nach dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl einen Gewinnsprung geschafft. Der Überschuss kletterte im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 43 Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar, wie das Geldhaus am Freitag mitteilte. Auch Kosteneinsparungen trugen dazu bei. Der Gewinn je Aktie stieg auf 40 von 27 Cent. Analysten hatten lediglich mit einem Ergebnis von 38 Cent je Anteilsschein gerechnet. Der Aktienkurs legte angesichts der überraschend hohen Gewinnsteigerung im vierten Quartal vorbörslich um 0,7 Prozent zu.

Auch die US-Großbank JP Morgan hat ihren Gewinn im Schlussquartal 2016 fast um ein Viertel gesteigert und dabei ebenfalls von einem anziehenden Geschäft nach der US-Präsidentenwahl profitiert. Der Überschuss kletterte um 24 Prozent auf 6,73 Milliarden Dollar. Die Einnahmen des US-Bankenprimus legten um zwei Prozent auf 24,3 Milliarden Dollar zu und übertrafen damit die Erwartungen von Analysten. „Unsere Ergebnisse in diesem Quartal waren ein Endspurt in einem weiteren Rekordjahr“, sagte Bank-Chef Jamie Dimon. Der Aktienkurs der Bank lag allerdings im vorbörslichen Handel 0,3 Prozent tiefer.

Weniger gut fielen die Zahlen der dritten US-Großbank aus: Wells Fargo lag mit seinem Gewinn je Aktie von 0,96 Dollar leicht unter den Prognosen von Analysten. Der Kurs lag im vorbörslichen Handel um 1,1 Prozent tiefer.

Die mehrheitlich guten Zahlen aus den USA bei zwei von drei US-Großbanken beflügelten die Finanzwerte an den europäischen Börsen. Investoren griffen verstärkt zu Finanzwerten. Mit einem Plus von zuletzt 1,14 Prozent war der Branchenindex der stärkste in der Stoxx-600-Branchenübersicht. An der Dax-Spitze legten die Papiere der Deutschen Bank um 2,72 Prozent zu. Laut Finanzvorstand Marcus Schenck will das Institut seine Altlasten hinter sich lassen und 2017 in die Offensive gehen. Am Vortag hatten die Papiere 3,5 Prozent verloren. Die Titel der Commerzbank verteuerten sich um 1,34 Prozent.

„Bankaktien haben Nachholbedarf, nachdem Trumps Auftritt die Risikolust der Anleger zuletzt gemindert hatte“, sagte ein Händler. Der künftige US-Präsident hatte mit seiner ersten Pressekonferenz enttäuscht und keine Details zu seinen Wirtschaftsplänen geliefert.

Doch die Aussichten für den Finanzsektor 2017 seien angesichts möglicher weiterer Zinserhöhungen in den USA gar nicht schlecht, betonte Händler Markus Huber von City of London Markets. „Banken werden aus Anlegersicht wieder populärer, vor allem weil viele Fonds diesen Sektor immer noch untergewichten.“

Auch die US-Banken erwarten mehrheitlich Positives vom neuen Jahr, das unter dem Eindruck des Amtsantritts des neuen US-Präsidenten Trump steht. Die Bank of America blickt positiv auf das laufende Quartal: Sie rechnet mit einer deutlichen Steigerung der Zinseinnahmen. Die Notenbank Federal Reserve hatte im Dezember ihren Leitzins erhöht, der jetzt bei 0,50 bis 0,75 Prozent liegt. Für 2017 hat sie drei weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Auch JP Morgan rechnet nach eigener Aussage mit mehr Schwung für die US-Wirtschaft im laufenden Jahr.