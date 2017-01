Auf Nummer sicher gehen

Trotzdem will Wunsch-Weber die Substanz des Instituts weiter „stärken, stärken, stärken“, wie sie sagt. Aus dem Gewinn des vergangenen Jahres wird die Bank noch einmal mindestens 55 Millionen Euro in die Rücklagen schieben. In den vergangenen fünf Jahren waren es insgesamt 280 Millionen Euro. Sie schraubt ihre harte Kernkapitalquote auf gut 20 Prozent – das liegt deutlich über dem Schnitt der Branche. Die Kernkapitalquote ist ein Indikator für die Widerstandskraft einer Bank.

Die deutschen Banken ringen derzeit mit den niedrigen Zinsen in der Euro-Zone. Sie drücken die Margen im Zinsgeschäft, wenn Banken Kredite vergeben und Einlagen am Kapitalmarkt anlegen. Aber auch ein abrupter Zinsanstieg dürfte für viele Geldhäuser Probleme mit sich bringen. Auf die 1500 von der deutschen Finanzaufsicht Bafin direkt beaufsichtigten kleineren Kreditinstitute kommen höhere Kapitalanforderungen zu. Damit will die Behörde sicherstellen, dass die Banken eine unerwartete Zinsänderung besser auffangen können.

Den Immobilienboom in Frankfurt spürt auch die Volksbank, die selbst einige große Immobilien besitzt. „Frankfurt ist eine internationale Stadt“, so die Vorstandschefin. Der Druck auf den Frankfurter Immobilienmarkt dürfte sich dabei noch mehr erhöhen als auf die Märkte in der Region: Viele Berufstätige, die aus dem Ausland zuzögen, würden eher in der Stadt selbst und nicht im Umland wohnen wollen, beobachtet Wunsch-Weber.

Zur geplanten Fusion der Deutschen Börse und der London Stock Exchange, bei der noch darum gerungen wird, ob der Hauptsitz in Frankfurt oder in London sein soll, äußerte sich Wunsch-Weber skeptisch. Man müsse sich die Frage neu stellen, sagte sie. Eigentlich gehe es um ein „Zurück auf Los“. Die Vorzeichen hätten sich durch den Brexit und die Pläne Großbritanniens, aus dem EU-Binnenmarkt auszuscheiden, deutlich verändert.