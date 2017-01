Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Kostenlos ist nicht kostenlos

Direktbanken verzichten meist noch auf Monatsgebühren für ihre Konten. Doch komplett sorglos sind auch ihre Kunden nicht mehr unterwegs. Die Direktbank DKB etwa wirbt mit kostenlosem Bezahlen und Geldabheben – weltweit. Aber: Für Kunden mit weniger als 700 Euro Geldeingang im Monat entfällt ab Dezember die Erstattung der Gebühr für den Auslandseinsatz ihrer DKB-Kreditkarten von 1,75 Prozent bei Umsätzen außerhalb des Euro-Raums sowie in Schweden und Rumänien. Neukunden erhalten immerhin eine Gnadenfrist von einem Jahr.

Auch können Kaufhäuser, Supermärkte und Geschäfte im Ausland weitere Gebühren für den Karteneinsatz berechnen, die von der DKB nicht übernommen werden und beim Kunden hängen bleiben. Das gilt auch für die Banken, an deren Automaten DKB-Kunden außerhalb des Euro-Raums Geld abheben. So kann eine einzige Transaktion im Urlaub oder Auslandssemester schnell mal rund fünf Euro kosten, was ärgerlich ist für jene, die sich auf den Werbeclaim der Bank verlassen haben, ohne das Kleingedruckte abzuklopfen.

Als kostenlos bezeichnet auch die Sparda-Bank Münster ihr Onlinekonto, bei dem es „keine verdeckten Gebühren“ gebe. Doch kostet dort die alltägliche Bankkarte zwölf Euro im Jahr. Auf die Frage, wie es ohne Bankkarte möglich sein soll, kostenlos an Bargeld zu kommen, will die Bank erst antworten, wenn das Urteil im Fall ihres Düsseldorfer Nachbarinstituts gültig ist. An den Fall der Sparda-Bank West, die mit ihrem angeblich kostenlosen Konto vor Gericht landete, erinnert auch die Praxis der Stadtsparkasse München.

Bei ihr gibt es die Bankkarte für 7,50 Euro Jahresgebühr, obwohl auf der Homepage mit „ab 0,00 EUR*“ für das Girokonto geworben wird. Außerdem zahlen Onlinekunden in München happige 2,50 Euro pro Kontoauszug, wenn sie diese am Automaten ausdrucken lassen. Das klingt ganz nach einem neuen Fall für den Bad Homburger Marktwächter.