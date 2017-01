Unzulässige Darlehensgebühren

Verbieten lässt sich das Soester Modell nicht, weil die Kunden dort immerhin auf dem Papier wissen, woran sie sind. Verschweigen Banken jedoch Gebühren, können Betroffene sich juristisch wehren. Marktwächter Breun-Goerke geht nicht nur gegen verdeckte Gebühren der Sparda-Bank vor. So buchte eine Sparkasse bei einem Girokonto zusätzlich zum Festpreis von zehn Euro auch noch jedes Mal 30 Cent ab, wenn ein Dauerauftrag ausgeführt wurde. In der Kostenübersicht aber fehlte ein Hinweis auf diese Transaktionsgebühr – unzulässig, urteilte das Landgericht Freiburg im Juli 2016.

Und sogar der Bundesgerichtshof (BGH), das oberste Zivilgericht, hatte jüngst über unzulässige Bankgebühren zu urteilen: Dabei hatten zwei Banken 6,90 Euro pro Kontoabschluss und 2,95 pro Monat verlangt, wenn Kunden von der geduldeten Überziehung ihres Girokontos Gebrauch machten. Laut BGH ebenfalls unzulässig sind Darlehensgebühren bei Bausparverträgen. Eine Bausparkasse hatte zusätzlich zum laufenden Zins pauschal zwei Prozent der Darlehenssumme als Verwaltungsaufwand kassiert. Die fantasievolle Gebühr verbarg sich in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, unzulässig ist sie trotzdem.

Die juristischen Siege lassen sich laut Breun-Goerke allerdings nicht in geldwerte Vorteile für die Kunden ummünzen. Anspruch auf Schadensersatz bestehe nicht, wenn die Banken auf ihre Preis- und Leistungsverzeichnisse verweisen können.

Wer wissen will, was sein Konto wirklich kostet, muss also tief im Kleingedruckten wühlen. Bei der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen in Bayern zum Beispiel kostet das für berufstätige Erwachsene günstigste Kontomodell namens Individual zwar nur 1,99 im Monat. Eine Fußnote informiert aber darüber, dass jedes Mal ein Zuschlag von zwei Euro fällig wird, wenn das monatliche Durchschnittsguthaben unter 2500 Euro sinkt. Kompliziert, das immer im Auge zu behalten. Außerdem gibt es Kontoauszüge am Automaten für Individual-Kunden nur noch für 25 Cent, und die Bankkarte ist nicht im Preis enthalten. Sie kostet 9,90 Euro extra im Jahr.

Ähnlich hat es die Sparkasse Hannover eingefädelt. Kostenlose Kontoführung gibt es nur noch für Kunden unter 25 Jahren. Seit gut einem halben Jahr kostet das Girokonto monatlich 7,00 Euro oder 3,50 Euro. Bei dem günstigeren Tarif allerdings zahlen Nutzer 35 Cent für jede Überweisung und Barauszahlung, auch wenn diese online oder am Automaten abgewickelt werden. Das lohnt sich nur, wenn man weniger als zehn Überweisungen und Abhebungen im Monat vornimmt.

Wo die Grundgebühr aufs Konto entfällt, wird dafür bei einzelnen Transaktionen zugelangt. So zahlen Nutzer des grundgebührlosen Aktivkontos bei der Frankfurter Sparkasse seit Januar 35 Cent je Geschäftsvorfall. So mancher Kunde dürfte wegen der Unberechenbarkeit solcher variabler Kosten ein Konto mit höherer Grundgebühr wählen. „Flatrates sind bequem, aber am Ende oft teurer, das sieht man nicht nur bei Banken“, sagt der Gebührenexperte Max Herbst von der FMH-Finanzberatung in Frankfurt.