Werbung ist irreführend

Manche versuchen es trotzdem. So lockte die Sparda-Bank West aus Düsseldorf mit einem angeblich kostenlosen Girokonto, ließ dabei aber den Haken aus Sicht ihrer 638.000 Kunden unter den Tisch fallen: Die Bankkarte für das alltägliche Geldabheben am Automaten oder Bezahlen an der Ladenkasse gibt’s seit April 2016 nur noch gegen eine Gebühr von zehn Euro pro Jahr. Kostenlos ist das Konto also nur, wenn man aufs Geldabheben am Automaten verzichtet und seine Einkäufe bar zahlt. Das ist unrealistisch.

Nun treiben zehn Euro jährlich fürs Konto niemanden in den Ruin, allerdings nagt sie wie andere Gebühren unangenehm am Ersparten. Aber weil die Gebühr durch die Hintertür kommt, hat das Landgericht Düsseldorf die Werbung der Sparda-Bank als irreführend untersagt. Rechtskräftig ist das Urteil vom 6. Januar (38 O 68/16) noch nicht, die Bank kann in einer höheren Instanz dagegen vorgehen.

Die Wettbewerbszentrale hält das Düsseldorfer Urteil dennoch bereits für wegweisend. „Banken testen aus, wie weit sie mit versteckten Gebühren gehen können“, sagt Breun-Goerke. Mittel der Wahl seien Bankkarten, für die Nutzer eines angeblich kostenlosen Kontos zahlen müssten. Aber es gibt auch andere Tricks. Beliebt sind beispielsweise kostenpflichtige Kurznachrichten mit Geheimzahlen für Überweisungen wie bei der Sparda-Bank Hessen.

Überhaupt: Genossenschaftliche Banken (Volks-, Raiffeisen- und Sparda-Banken) sowie Sparkassen sind besonders kreativ, was skurrile Gebühren betrifft. Bei ihnen legen Sparer im Schnitt oft mehr aufs Konto, als sie an Krediten abrufen. Negative Zinsen auf die Einlagen der Normalsparer wollen Volksbanken und Sparkassen vermeiden. Die Alternative: fantasievolle und teils versteckte Gebühren. Die wirken am Ende ähnlich wie negative Zinsen, denn auch sie lassen das Ersparte schrumpfen.

Selbst das digitale Banking schützt nicht mehr vor dem Gebührendschungel. Wer online unterwegs war, konnte sein Konto bei der VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg bisher kostenlos führen. Vom Februar an werden dafür jedoch zunächst drei und ab Januar 2018 sogar sechs Euro monatlich fällig. Das sind jährlich 72 Euro mehr. Alternativ bietet die VR Bank einen um drei Euro günstigeren Tarif, bei dem aber fast jede Kontobewegung 30 Cent kostet. Schon ab zehn Transaktionen lohnt sich das nicht.

Für Kunden der Sparkasse Soest wird das Onlinebanking sogar zum echten Kostenfaktor. Die dortige Sparkasse sorgte im Dezember bundesweit für Aufregung, weil sie ihre Klickgebühr im Onlinebanking ab Februar auf zwei Cent erhöhen will. Der Druck auf das Institut wurde so stark, dass der Dachverband der 400 Sparkassen aus Berlin die Wogen glätten musste. Der stellte klar: Nicht jeder Klick auf die Homepage kostet, wohl aber einzelne Aktivitäten im Onlinebanking, selbst wenn gar keine Transaktion in Auftrag gegeben wird. Nutzer zahlen so schon beim Blick auf den Kontostand. Also keine Klickgebühr, aber vielleicht eine Blickgebühr? Für betroffene Kunden ist das Gebührenmodell undurchschaubar, weil sie die jährlichen Kosten nicht abschätzen können.