Ruf nach privater Beteiligung bei Infrastruktur-Projekten

„Versicherer und Rentenfonds schwimmen im Geld und wollen das zu einer sinnvollen Rendite investieren“, erklärt Wolfgang Schäfers, Professor für Immobilienmanagement an der Universität Regensburg. „Es ist ein Spiegelbild ihrer Not, wenn sie öffentlich mit staatlichen Institutionen wie der EIB aneinander geraten.“

Der Ruf nach mehr privater Beteiligung bei Infrastruktur-Projekten birgt die Sorge, dass Finanzinvestoren von den Steuerzahlern profitieren, wenn ihnen nicht auf die Finger geschaut wird.

So vereitelte der Bundesrat in der vergangenen Woche einen Plan von Finanzminister Wolfgang Schäuble. Dieser sah vor, dass es Versicherern erlaubt wird, sich an einem neuen staatlichen Unternehmen zu beteiligen, über das unter anderem Autobahnen verwaltet werden sollen.

Es gebe immer das Risiko, dass private Infrastruktur-Finanzierungen auf dem Rücken der Steuerzahler oder der Nutzer und Mautzahler ausgetragen würden, sagt Clemens Fuest, Chef des ifo-Instituts in München. Vor diesem Hintergrund sei es vernünftig, dass die EIB um Projekt-Finanzierungen konkurriere.

Laut Thomas Mann, Mitglied der Geschäftsführung von Talanx Asset Management GmbH, sollte es eine klarere Trennlinie geben zwischen den Investments, die die EIB tätige, und jenen, die private Investoren im Blick hätten. Talanx AG ist der drittgrößte Versicherer in Deutschland.