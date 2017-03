 LSE und Deutsche Börse: EU-Kommission unmittelbar vor Verbot von Börsenfusion

Passant vor der London Stock Exchange Der beschlossene „Brexit“ hatte die Verhandlungen über die Fusion erheblich erschwert. (Foto: Reuters)

Die geplante Fusion von Deutscher Börse und London Stock Exchange (LSE) soll Insidern bald offiziell beerdigt werden. Die EU-Kommission wolle den gut 25 Milliarden Euro schweren Zusammenschluss in Kürze untersagen, sagte vier mit dem Vorgang vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Die Deutsche Börse und die EU-Kommission wollten sich dazu nicht äußern, von der LSE war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter hatte sich zuvor wenig hoffnungsvoll gezeigt. „Wir müssen schon sehen, dass mit den letzten Entwicklungen diese Transaktion in ein sehr schweres Fahrwasser geraten ist“, sagte er am Dienstag auf einer Konferenz in Frankfurt. Er sei zwar nach wie vor überzeugt, dass der Zusammenschluss sinnvoll sei. Denn nur mit einer bestimmten Größe könne die Deutsche Börse auf den komplexen Märkten ihre Position dauerhaft behaupten. Aber, so fuhr Kengeter fort: „Wir müssen der Realität ins Auge sehen.“

Diese Fusionspläne der Deutschen Börsen sind gescheitert 17. Juli 2000 Die Deutsche Börse präsentiert einen Plan für die Gründung de iX international exchange zusammen mit der Londoner LSE. Die beiden Partner hoffen, mit der paneuropäischen Handelsplattform weitere Börsenbetreiber mit ins Boot zu holen. Das Projekt scheitert allerdings an mangelnder Unterstützung.

Sommer 2003 Der damalige Chef der Deutschen Börse, Werner Seifert, trifft sich mit Euronext-Chef Francois Theodore. Die Gespräche über eine Fusion werden allerdings beendet, nachdem sich beide Seiten nicht über die Bewertung ihrer Häuser einig werden.

Frühling 2004 Seifert und Theodore nehmen ein weiteres Mal Kontakt auf. Ein Zwist über die Besetzung der Führungspositionen lässt sie abermals ergebnislos auseinandergehen.

August 2004 Die Schweizer Börse SWX lehnt Pläne der Deutschen Börse für eine Fusion, faktisch eine Übernahme, ab.

13. Dezember 2004 Die Deutsche Börse veröffentlicht ein Übernahmeangebot für die LSE über knapp zwei Milliarden Euro, das 2005 am Widerstand des Hedgefonds und Deutsche-Börse-Aktionärs TCI scheitert.

21. Februar 2006 Der neue Börsenchef Reto Francioni legt ein vorläufiges Fusionsangebot für die Pariser Euronext vor und facht damit ein Konsolidierungsfieber in der Branche an.

19. Mai 2006 Die Deutsche Börse dient Euronext-Chef Theodore die Führung eines vereinten Unternehmens an, besteht allerdings auf Frankfurt als Hauptsitz. Auch der Großteil des Managements sollte am Main angesiedelt sein.

Juni 2006 Die Deutsche Börse unterbreitet der Euronext einen überarbeiteten Fusionsvorschlag. Die Frankfurter geben in der Hauptquartiersfrage nach, doch der Vorstoß kommt zu spät: Die Euronext schließt sich mit der NYSE zusammen.

Dezember 2008 Deutsche Börse und NYSE Euronext loten eine Fusion aus. Die Pläne werden vorzeitig bekannt und scheitern.

April 2011 Die Börse wagt einen weiteren Versuch, mit der Nyse Euronext als Partner eine neue Größenordnung zu erreichen. Die US-Börsen Nasdaq OMX und ICE wollen die Fusion mit einer Gegenofferte für die Nyse torpedieren.

Februar 2012 Der Traum Francionis platzt erneut. Die EU-Kommission untersagt die Milliardenfusion mit den Amerikanern aus schwerwiegenden wettbewerbsrechtlichen Bedenken. Die EU fürchtet vor allem ein weltweites Monopol im Handel mit europäischen Finanzderivaten.

Die Deutsche Börse und die LSE hatten vor gut einem Jahr ihren Plan öffentlich gemacht, den größten europäischen Börsenbetreiber schmieden zu wollen. Einer der Knackpunkte war zuletzt der Sitz der gemeinsamen Dachgesellschaft.

Allgemein wird damit gerechnet, dass das Vorhaben untersagt wird. Denn die Londoner Börse weigert sich, eine Vorgabe aus Brüssel zu erfüllen und ihren Mehrheitsanteil an der italienischen Anleihen-Handelsplattform MTS zu verkaufen. Kritiker sagen, das Nein zum Anteilsverkauf sei nur ein willkommener Vorwand für die Londoner, um die Fusion mit der Deutschen Börse platzen lassen zu können, ohne selbst das Gesicht zu verlieren.