 Managervergütung: Wen die SPD-Regel alles verschont

Carsten Schneider Der SPD-Politiker will Managergehälter begrenzen. (Foto: dpa)

Frankfurt/BerlinEs hat das Potenzial zum Wahlkampfthema: Die SPD will die Gehälter von Managern begrenzen. Nicht direkt, das wäre kaum möglich, sondern indirekt. Ende Februar legte die SPD-Bundestagsfraktion einen Gesetzentwurf vor. Demnach sollen bei Aktiengesellschaften (AGs) die steuerliche Absetzbarkeit der gesamten Vergütung eines Vorstandsmitglieds auf 500.000 Euro begrenzt werden. Zudem sollten Ruhebezüge nur noch bis zur Höhe des Höchstsatzes der gesetzlichen Rentenversicherung als Betriebsausgabe geltend gemacht werden können. Und der Aufsichtsrat soll eine „Höchstgrenze“ für das Verhältnis zwischen Gesamtvergütung der einzelnen Vorstandsmitglieder und dem durchschnittlichen Einkommen eines Arbeitnehmers im Unternehmen festlegen.

Eine „allgemeine gesetzliche Obergrenze“ hat die SPD ihrem Vizefraktionschef Carsten Schneider zufolge verworfen, da diese die vom Grundgesetz garantierte Unternehmensfreiheit beschneide. Aber auch schon ein Limit für die steuerliche Absetzbarkeit dürfte zumindest dazu führen, dass Unternehmen über Gehaltsdeckel nachdenken. Höhere Vergütungen würden letztlich den Gewinn drücken.

Allerdings verschont die SPD mit ihrem Vorschlag eine ganze Reihe von Managern und Unternehmen. Schließlich verdienen nicht nur Vorstände in Aktiengesellschaften mehr als 500.000 Euro. „Der Vorschlag diskriminiert die Rechtsform der Aktiengesellschaft und damit auch die in Deutschland ohnehin nicht sonderlich populäre Aktie“, findet Wolfgang Schnorr, Experte für gute Unternehmensführung, auch Corporate Governance genannt, bei der Beratungsfirma Barkow Consulting. Warum die übrigen Rechtsformen wie GmbHs, Körperschaften öffentlichen Rechts sowie große wirtschaftlich aktive Vereine und Stiftungen von dieser Deckelung ausgenommen sein sollten, ließe sich nur erahnen, kritisiert Schnorr.

Deutlich wird das am Beispiel der Sparkassen: Sie wären als öffentlich-rechtliche Kreditinstitute von der Obergrenze grundsätzlich ausgenommen. Und das, obwohl in ganz Deutschland einige Dutzend Sparkassenvorstände die Marke von 500.000 Euro Jahresverdienst überspringen dürften. In Nordrhein-Westfalen verdienten laut einer Handelsblatt-Analyse 14 Vorstandschefs zuletzt mehr als 500.000 Euro, inklusive Pensionen gilt das wahrscheinlich für mehr als 20 Vorstandschefs. In den großen Häusern erhält zudem nicht nur der Chef, sondern auch andere Vorstandsmitglieder mehr als eine halbe Million Euro pro Jahr.

In Hessen haben drei Vorstandschefs mehr als 500.000 Euro verdient. Rechnet man die Pensionsrückstellungen dazu, zählen noch einige weitere Spitzenmanager der Sparkassen zu dieser Gruppe. Die Angaben stammen aus dem Jahr 2015, aktuellere sind noch nicht verfügbar. In Nordrhein-Westfalen (NRW), Hessen und Schleswig-Holstein ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Sparkassen die Bezüge der einzelnen Vorstände offenlegen. In anderen Bundesländern geben die Sparkassen nur die Gesamtvergütung des Gremiums an. Träger und somit quasi Eigentümer der Sparkassen sind die Kommunen.

In der NRW-Landespolitik gab es bereits auch die Forderung, die Gehälter der Sparkassenmanager zu deckeln: Die beiden Regierungsfraktionen im Landtag, SPD und Grüne, hatten darauf gedrängt, dass die zwei Sparkassenverbände im Bundesland sich auf eine Empfehlung für die Vergütung der Vorstände festlegen. SPD und Grüne drohten im vergangenen Jahr dann mit einem Gehaltsdeckel. Inzwischen haben die beiden Verbände signalisiert, einzulenken. Vor allem ging es darum, dass die Geldhäuser künftig bei neuen Vorständen von festen Zusagen für Pensionen im Ruhestand absehen sollen – was der westfälische Verband nur schwammig formuliert hatte. Stattdessen werden die Manager mehr verdienen, müssen aber selbst fürs Alter vorsorgen.

Den Hintergrund bilden die bislang üppigen Pensionen: Angesichts der Minizinsen müssen die Sparkassen immer mehr Geld für das Ruhegeld ihrer Vorstände zurücklegen. Das Problem ist groß. Insgesamt beliefen sich die Pensionsrückstellungen, konkret der Barwert, per Ende 2015 für alle Vorstände der rund 100 NRW-Sparkassen auf 570 Millionen Euro, wie eine Auswertung des Handelsblatts ergibt. Bisher erhalten die Sparkassenvorstände, je nachdem, wie lange sie im Amt sind, im Alter bis zu 55 Prozent des bisherigen Grundgehalts. In Einzelfällen liegen die Pensionsansprüche sogar bei 75 Prozent des Grundgehalts – ein Relikt aus der Zeit, als Sparkassenvorstände noch als Beamte galten. In anderen Bundesländern sind für langjährige Vorstände oft noch 70 Prozent üblich.

Die profitabelsten und unprofitabelsten Sparkassen-Regionen 2016 Sparkassen-Verbände Die mehr als 400 Sparkassen in Deutschland sind in 12 regionalen Verbänden organisiert. Eine viel beachtete Messgröße für die Profitabilität der Sparkassen ist das Betriebsergebnis vor Ergebnis im Verhältnis zur Bilanzsumme. Der Sparkassenverband Westfalen-Lippe hat über die erwarteten Gewinne im Jahr 2016 diverser Verbände informiert.

Platz 1 Ostdeutscher Sparkassenverband Bilanzsumme 2015:

112 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

1,04 Prozent (Vorjahr: 1,15 Prozent) Quelle: SVWL, OSV

Platz 2 Sparkassenverband Westfalen-Lippe Bilanzsumme der Mitglieder 30.6.2016:

126 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

0,95 Prozent (Vorjahr: 1,08 Prozent) Quelle: SVWL

Platz 3 Sparkassenverband Schleswig-Holstein Bilanzsumme der Mitglieder 2015:

37,6 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

0,88 Prozent (2014: 0,89 Prozent) Quelle: SVWL, SGVSH

Platz 4 Sparkassenverband Baden-Württemberg Bilanzsumme der Mitglieder 2015:

178,6 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

0,84 Prozent (2015: 0,97 Prozent) Quelle: SVWL, SVBW

Platz 5 Bayerischer Sparkassenverband Bilanzsumme der Mitglieder 2015:

193 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

0,82 Prozent (2015: 0,95 Prozent) Quelle: SVWL, SVB

Platz 11 Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Bilanzsumme der Mitglieder 2015:

154 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

0,69 Prozent Quelle: SVWL, SVB

Platz 12 Hanseatischer Sparkassen- und Giroverband Bilanzsumme der Mitglieder 2015:

54 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

0,65 Prozent Quelle: SVWL, DSGV

Bisher wären vom neuen SPD-Vorschlag zur Begrenzung von Managergehältern nur einige wenige Sparkassen, die als Aktiengesellschaft (AG) firmieren, betroffen, außerdem eine Landesbank und die kommunalen Betriebe, die als AG firmieren (beispielsweise Energieversorger). Alle anderen öffentlichen Unternehmen sind Stand jetzt ausgenommen.

Bei Aktiengesellschaften sei klar, dass das Kapital, also die Eigentümer haften würden, der Vorstand trage kein persönliches Risiko, so ein Argument für die Fokussierung auf die AGs. Personengesellschaften habe man nicht adressiert, weil hier der Vorstand selbst hafte. Außerdem würden Gehaltsexzesse vor allem bei Aktiengesellschaften vorkommen. Sie stünden daher im Mittelpunkt, heißt es bei der SPD. Charme hat für die Sozialdemokraten hier auch der Zugriff auf die Vergütung, falls das Vorstandsmitglied nicht die erwartete Leistung bringt oder sich gesetzeswidrig verhält. Im Bankenbereich ist das mittlerweile Praxis. Durch die Reform der Institutsvergütungsverordnung kann ein Unternehmen künftig Boni zurückfordern, sofern sich der nachhaltige Unternehmenserfolg nicht eingestellt hat (sogenannte Clawback-Regelungen).

Stefan Zimkeit, haushaltspolitischer Sprecher der SPD im NRW-Landtag, kann sich jedoch vorstellen, dass der Vorschlag nicht nur für Aktiengesellschaften gilt, sondern auch auf andere Unternehmensformen ausgeweitet wird. „Ich hätte grundsätzlich kein Problem, wenn es auch bei öffentlichen Unternehmen Grenzen für das Absetzen von Managergehältern gibt“, sagt Zimkeit. Auch in der SPD-Bundestagsfraktion hält man sich offen, im parlamentarischen Verfahren auch öffentlich-rechtliche Unternehmen mit aufzugreifen, die nicht als AG firmieren.

Eine fixe Grenze speziell für die Gehälter der Sparkassenvorstände dagegen sei rechtlich schwieriger umzusetzen. „Zudem können Verwaltungsräte vor Ort besser entscheiden, welches Gehalt für Vorstände jeweils angemessen ist, um geeignetes Personal zu bekommen. Das Transparenzgesetz in Nordrhein-Westfalen sorgt zudem dafür, dass sich die Verwaltungsräte für die Höhe der Gehälter öffentlich rechtfertigen müssen“, meint Zimkeit. Im Sparkassen-Aufsichtsgremium sitzen vor allem Kommunalpolitiker.

Bei allen Lücken des Vorschlags ist bislang unklar, ob Union und die SPD sich in der laufenden Legislaturperiode auf eine Reform der Vorstandsvergütung einigen können.