Finanz-Strafverfolger aus Leidenschaft

Bresnick hat Jura studiert am Bowdoin College in Brunswick, Maine. Bowdoin, eine der exklusiven „Little Ivies“-Universitäten Neuenglands, gilt als Eliteschmiede. Die 1.600 Studenten lernen auf einem von alten Bäumen beschatteten Campus zwischen klassizistischen Backsteingebäuden und entstammen entweder der europäisch orientierten Ostküsten-Elite, die sich die Studiengebühren von über 50.000 Dollar pro Jahr leisten kann, oder besitzen ein Stipendium. Studienkredite gibt es nicht. Nach seinem Abschluss 1992 ging Bresnick an die University of Maine, beendete seine akademische Karriere 1996 mit einem Doktor cum laude.

Nach dem Studium arbeite er für die New Yorker Kanzlei Weil, Gotshal & Manges als Unternehmensrechtler, betreute komplexe Konzernstraf- und Insolvenzbetrugsfälle. 2003 begann er seine Karriere als Bundesanwalt in Philadelphia. Hier verfolgte er Fälle im Bereich Finanz-, Krankenversicherungsbetrug und Korruption in der öffentlichen Verwaltung.

Einigung mit den US-Behörden 15. September 2016 Die Deutsche Bank bestätigt, dass das US-Justizministerium die Verhandlungen über einen Vergleich für faule Hypothekengeschäfte mit einer Strafforderung von 14 Milliarden Dollar eröffnet hat. Der Kurs bricht an diesem Tag deutlich ein. Gleichzeitig schießen die Risikoprämien für die riskantesten Anleihen der Bank in die Höhe.

29. September 2016 Es wird bekannt, dass eine Reihe von Hedgefonds ihr Geschäft mit der Deutschen Bank einschränken. Kritische Investoren fürchten weitere Abwanderung und stellen die Qualität der Bilanz in Frage. Kurz darauf sackt die Aktie sackt auf ein Rekordtief von 9,90 Euro ab. Vorstandschef John Cryan wendet sich in einem Brief an die Mitarbeiter: Am Markt seien Kräfte unterwegs, die das Vertrauen in die Bank schwächen wollten. „Unsere Aufgabe ist es nun, dafür zu sorgen, dass diese verzerrte Außenwahrnehmung unser Tagesgeschäft nicht stärker beeinflusst.“

7. Oktober 2016 Es wird bekannt, dass der größte Aktionär der Bank, die Herrscherfamilie des Emirats Katar treu zu ihrem Investment steht, und wohl auch bereit wäre bei einer möglichen Kapitalerhöhung mitzuziehen.

9. November 2016 Bankaktien gelten dank der Hoffnung auf eine Lockerung der Regulierung als Gewinner der US-Präsidentenwahl. Das Misstrauen gegenüber der Deutschen Bank flaut ab. Die steile Erholung an der Börse beginnt.

22. Dezember 2016 Die Deutsche Bank einigt sich grundsätzlich mit dem US-Justizministerium auf einen Vergleich im Hypothekenstreit. Für insgesamt 7,2 Milliarden Euro können die Frankfurter ihr größtes Rechtsproblem aus der Welt schaffen.

17. Januar 2017 Die Deutsche Bank und die amerikanische Justiz haben sich endgültig wegen Verfehlungen des Geldhauses in der Vergangenheit geeinigt. Das US-Justizministerium bestätigt, dass die Bank innerhalb einer kurzen Frist 3,1 Milliarden Dollar Strafe und 4,1 Milliarden Dollar Schadenersatz an Immobilienbesitzer und an geschädigte Gemeinden zahlen muss.

Später wechselte Michael J. Bresnick ins US-Justizministerium nach Washington, leitete dort in der Betrugsabteilung das Team für Finanzinstitutionen und den öffentlichen Sektor. Mit seinen Anwaltskollegen verfolgte er Finanzverbrechen und widmete sich der Aufklärung von Hypothekenbetrug. Mit raschen Erfolgen machte er sich einen Namen, erhielt sechs Auszeichnungen.

2011 schlug die große Stunde für den Juristen aus Maine: US-Präsident Barack Obama ernannte ihn zum Chef seiner „Financial Fraud Enforcement Task Force“ – der 2009 als Reaktion auf die Finanzkrise gebildeten zentrale Einheit der US-Regierung zur Bekämpfung von Finanzbetrug.

„Ich freue mich, dass Michael seinen reichen Erfahrungsschutz und seine Energie in diese kritische Mission einbringt“, kommentierte Generalbundessanwalt Eric Holder die Benennung. „Die Task Force ist eine mächtige Waffe im Kampf gegen Finanzbetrug, darunter Hypotheken-Betrug, Schneeballsysteme und andere räuberische Verhaltensweisen, die unsere Familien, Freunde und Nachbarn schikanieren und unser Finanzsystem in Gefahr bringen.“

Als Devise gab Bresnick aus, „Finanzbetrug im Namen des amerikanischen Volkes zu bekämpfen“ und neue Betrugssysteme zu identifizieren, „die Konsumenten schaden und die Sicherheit und Gesundheit unserer Finanzinstitutionen gefährden.“