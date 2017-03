Deutsche Sparkassen Die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute haben ein gutes Jahr hinter sich. (Foto: dpa)

FrankfurtDeutschlands Sparkassen haben trotz der Belastungen aus dem Zinstief 2016 ihren Überschuss stabil bei 2,0 Milliarden Euro gehalten. Der Vorsteuergewinn lag mit 4,8 Milliarden Euro knapp unter dem Vorjahreswert. Im Vorjahr hatten die Sparkassen noch 4,9 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern erzielt, wie der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) am Mittwoch in Frankfurt bilanzierte.

Und das, obwohl die Niedrigzinsen, so Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon, „zum ersten Mal deutlich sichtbar“ waren. In der Tat sank der für die Sparkassen entscheidende Zinsüberschuss um rund 800 Millionen Euro auf 22,2 Milliarden Euro – das sind drei Viertel der Erträge. Die Sparkassen verdienen vor allem, indem sie Kredite vergeben und Eigenmittel möglichst sicher anlegen. Fahrenschon geht auch für die Zukunft von „stark negativen Einschlägen beim Zinsergebnis“ aus.

Die profitabelsten und unprofitabelsten Sparkassen-Regionen 2016 Sparkassen-Verbände Die mehr als 400 Sparkassen in Deutschland sind in 12 regionalen Verbänden organisiert. Eine viel beachtete Messgröße für die Profitabilität der Sparkassen ist das Betriebsergebnis vor Ergebnis im Verhältnis zur Bilanzsumme. Der Sparkassenverband Westfalen-Lippe hat über die erwarteten Gewinne im Jahr 2016 diverser Verbände informiert.

Platz 1 Ostdeutscher Sparkassenverband Bilanzsumme 2015:

112 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

1,04 Prozent (Vorjahr: 1,15 Prozent) Quelle: SVWL, OSV

Platz 2 Sparkassenverband Westfalen-Lippe Bilanzsumme der Mitglieder 30.6.2016:

126 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

0,95 Prozent (Vorjahr: 1,08 Prozent) Quelle: SVWL

Platz 3 Sparkassenverband Schleswig-Holstein Bilanzsumme der Mitglieder 2015:

37,6 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

0,88 Prozent (2014: 0,89 Prozent) Quelle: SVWL, SGVSH

Platz 4 Sparkassenverband Baden-Württemberg Bilanzsumme der Mitglieder 2015:

178,6 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

0,84 Prozent (2015: 0,97 Prozent) Quelle: SVWL, SVBW

Platz 5 Bayerischer Sparkassenverband Bilanzsumme der Mitglieder 2015:

193 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

0,82 Prozent (2015: 0,95 Prozent) Quelle: SVWL, SVB

Platz 11 Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Bilanzsumme der Mitglieder 2015:

154 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

0,69 Prozent Quelle: SVWL, SVB

Platz 12 Hanseatischer Sparkassen- und Giroverband Bilanzsumme der Mitglieder 2015:

54 Milliarden Euro Erwartetes Betriebsergebnis 2016 gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme:

0,65 Prozent Quelle: SVWL, DSGV

Besonders teuer kommt die Sparkassen der Strafzins der Europäischen Zentralbank (EZB) zu stehen. Die EZB verlangt 0,4 Prozent, wenn Geschäftsbanken bei ihr über Nacht überschüssige Liquidität unterbringen. Sie will so die Kreditvergabe in der Euro-Zone ankurbeln. Die Sparkassen hat das im vergangenen Jahr 560 Millionen Euro gekostet – allein mit Blick auf die Mittel auf Girokonten und beim Tagesgeld, also der täglich fälligen Gelder.

An Firmenkunden und Kommunen mit hohen Einlagen reichen die Sparkassen den Negativzins von 0,4 Prozent bereits weiter – wie auch viele private und genossenschaftliche Banken. Von Minuszinsen für privat Kunden aber wollen sie absehen. „Negativzinsen für Sparer sehen wir weiterhin nicht“, sagte Fahrenschon, der eine neue Amtszeit ab Frühjahr 2018 anstrebt und auf eine Wiederwahl hofft. Die Sparkassen würden sich mit „ganzer Kraft“ dagegen stemmen, auch zu Lasten der eigenen Ertragslage.

Zugleich versuchen die Sparkassen, sich gegen die Folgen der Niedrigzinsen zu wappnen. Zum einen versuchen sie, mehr Geschäft zu machen – was ihnen im vergangenen Jahr bei Krediten an Unternehmen auch gelungen ist. Der Bestand an Firmenkrediten stieg, während sie an private Kunden etwas weniger neue Kredite vergaben. Zum anderen setzen die öffentlich-rechtlichen Häuser zusehends auf Einsparungen. Die Kosten würden vor allem da steigen, wo die Sparkassen sie nicht beeinflussen könnten, so Fahrenschon. Das gilt etwa für die stärkere Regulierung. Daher stünden „alle anderen Sachkostenbereiche umso stärker unter Sparzwang“, sagte Fahrenschon.