Beruhigte Anleger

An den Märkten sorgte die Nachricht für Erleichterung, dass die Traditionsbank aufgefangen wird. Sie ist das große Sorgenkind der Branche, dem der Staat nun bereits zum dritten Mal seit 2009 beispringen muss.

Die Anleger konnte die Regierung mit ihrem Schritt beruhigen. Am Anleihemarkt deckten sich Investoren mit italienischen Papieren ein. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen Titel leicht auf 1,81 Prozent. Und der italienische Bankenindex notierte zeitweise 1,7 Prozent im Plus. Die Papiere von Monte Paschi blieben am Freitag vom Handel ausgesetzt. Die Aktien des Branchenprimus UniCredit, der seine Löcher in der Bilanz mit einer milliardenschweren Kapitalerhöhung ohne Staatsgeld stopfen will, gewannen mehr als ein Prozent.

Monte Paschi ist mehrfach als schlechteste Bank durch den EZB-Stresstest gefallen. Auch Missmanagement und unvorteilhafte Übernahmen haben das Geldhaus aus der Toskana in immer größere Schwierigkeiten gebracht. Ihm war es in den vergangenen Tagen nicht gelungen, die zur Sanierung nötigen Milliarden bei privaten Investoren einzusammeln. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte der Bank eine Frist bis zum Jahresende gesetzt, das Geld aufzutreiben. Viele Anleger hielten sich offenbar auch deshalb zurück, weil der Rücktritt des Gentiloni-Vorgängers Matteo Renzi nach dem gescheiterten Verfassungsreferendum Anfang des Monats für politische Verunsicherung gesorgt hatte.

Der hoch verschuldete italienische Staat bewahrt die Branche nun mit der Rettungsaktion für Monte Paschi vor einer Verschärfung der Krise. Zugleich handelt er sich selbst neue Probleme ein: Mit den vom Parlament bereits vorsorglich gebilligten Hilfen über maximal 20 Milliarden Euro wird der Schuldenberg noch höher. Er ist mit 133 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bereits der zweithöchste in der Euro-Zone - nach Griechenland. Mit den Hilfen würde er sich auf 134 Prozent des BIP erhöhen. Der EU-Stabilitätspakt sieht eine Obergrenze von 60 Prozent des BIP vor, die allerdings auch Deutschland derzeit nicht einhält.

Trotzdem zeigt sich die EU-Kommission offen für die Rettungsversuche. „Wir sind in ständigen und konstruktiven Gesprächen mit den italienischen Behörden gewesen“, erklärte ein Sprecher am Freitag in Brüssel. Unter gewissen Auflagen sei eine „vorsorgliche Rekapitalisierung“ möglich, hieß es.