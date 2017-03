 Monte dei Paschi di Siena: Italienische Krisenbank akzeptiert Rettungsplan

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Banca Monte dei Paschi di Siena Die Bank aus der Toskana ist das drittgrößte Kreditinstitut Italiens und gilt als die älteste Bank der Welt. (Foto: AFP; Foto: Yuri Gripas)

MailandDie angeschlagene italienische Bank Monte dei Paschi di Siena hat am Donnerstag einem vorläufigen Rettungsplan zugestimmt. Dieser gilt als eine Voraussetzung dafür, dass die EU-Kommission der geplanten Staatshilfe für das Institut in Milliardenhöhe zustimmt. Nach dem Scheitern einer Kapitalerhöhung im Dezember hatte das Geldhaus beim italienischen Staat um Hilfe nachgesucht. Die Europäische Zentralbank hat den Kapitalbedarf der ältesten Bank der Welt mit 8,8 Milliarden Euro beziffert. Es wird erwartet, dass die italienische Regierung 6,6 Milliarden Euro in die Bank pumpt und einen 70-prozentigen Anteil übernimmt.

Die Bank revidierte am Donnerstag auch die Angaben über den Nettoverlust für 2016. Er lag den neuen Angaben zufolge bei 3,24 Milliarden Euro. Bei Vorstellung der vorläufigen Zahlen im Februar hatte die Bank ihn noch mit 3,38 Milliarden Euro angegeben.