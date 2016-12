 Monte dei Paschi: Italienische Krisenbank braucht 6,6 Milliarden Euro

Monte dei Paschi Die italienische Krisenbank hatte ihren Kapitalbedarf auf fünf Milliarden Euro geschätzt, die EZB geht von 8,8 Milliarden Euro aus. (Foto: Reuters)

Brüssel/Rom/FrankfurtDie italienische Notenbank schätzt die Gesamtkosten für die Staatsrettung der heimischen Krisenbank Monte dei Paschi di Siena auf rund 6,6 Milliarden Euro. Die Regierung in Rom müsse sofort etwa 4,6 Milliarden Euro aufwenden, teilte die Zentralbank des Eurolandes am Donnerstag mit. Weitere zwei Milliarden Euro würden später benötigt, um die Privatinvestoren zu entschädigen. Das Geldhaus hatte am Montag mitgeteilt, dass die Europäische Zentralbank den Kapitalbedarf der Bank auf sogar 8,8 Milliarden Euro taxiert habe. Monte Paschi sprach dagegen von einer Kapitallücke von rund fünf Milliarden Euro.

Die Regierung in Rom hat einen 20 Milliarden Euro schweren Fonds zur Stabilisierung des Bankensektors eingerichtet. Dieser soll zunächst zur Rettung von Monte dei Paschi verwendet werden. Italien hatte die Sanierung der Branche über Jahre verschleppt. So türmte sich ein mehrere hundert Milliarden Euro schwerer Berg fauler Kredite in den Büchern auf. Die Sanierung von Monte dei Paschi ist besonders heikel, da nach den EU-Regularien auch rund 40.000 Privatanleger ihren Teil zur Rettung beitragen müssen. Sie sollen entschädigt werden, indem der Staat ihre Aktien in sichere erstrangige Anleihen tauscht.

Am Donnerstag hatte die Brüsseler Behörde grünes Licht für die Hilfsgelder vom Staat gegeben und einen entsprechenden Antrag aus Rom genehmigt. Die EU-Vorschriften für staatliche Beihilfen würden eingehalten, hieß es.

Die mehr als 550-jährige Geschichte von Monte Paschi 1472 bis 1624: Gründung Gegründet wurde das älteste heute noch existierende Bankhaus aus der Not heraus. Nachdem die Pest nahezu die Hälfte der Bevölkerung von Siena ausgerottet hatte, gründeten mehrere franziskanische Mönche Pfandhäuser, um den Armen auf die Beine zu helfen. Daraus entstand 1472 die Monte Pio. Nahezu 200 Jahre behielt sie diesen Namen, bis sie ihn 1624 in Monte dei Paschi änderte. Das sollte ihren Fokus auf Landwirtschaftskredite betonen.

1936: In Zeiten des Faschismus Unter dem faschistischen Führer Benito Mussolini wird die Bank unter die Kontrolle lokaler Politiker gestellt. Einige ihrer Gewinne werden zu der Zeit abgezweigt, um zivile Aktivtäten zu fördern, so etwa das Palio-Pferderennen in Siena.

1995: Aufspaltung Im Jahr 1995 dann wird das ehemalige Pfandhaus eine Aktiengesellschaft. Fortan operiert sie unter ihrem heutigen Namen: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA. Gleichzeitig teilt sich das Bankhaus in zwei Teile. Die Banca Monte dei Paschi Siena SpA und die Fondazione Monte dei Paschi di Siena, eine Non-Profit-Stiftung. Letztere übernimmt eine Kontrollfunktion und nutzt die ausgeschütteten Dividenden, um zivile Projekte zu unterstützen.

1999: Börsengang Kurz vor der Jahrtausendwende, 1999, geht die Bank an die Börse. Wird sie am Anfang noch für einem Aktienpreis von 3,85 Euro gelistet, ist sie dank riesiger Nachfrage schon bald das zehnfache Wert.

2007: Aufstieg Nach dem Börsengang geht es steil bergauf für das alteingesessene Geldhaus. Nachdem Monte Paschi 2007 den Rivalen Antonveneta gekauft hatte, wurde die Bank zum drittgrößten Kreditgeber Italiens. Der Wert des Deals wurde damals auf über neun Milliarden Euro taxiert.

2008 bis 2011: Verluste und Finanzspritze Zwischen 2008 und 2011 nutzt der damalige Chef von Monte Paschi, Giuseppe Mussari, insbesondere Derivate, um Verluste in Höhe von mehr als 925 Millionen US-Dollar wieder auszugleichen. Dafür zahlt die italienische Bank mehr als 200 Millionen US-Dollar an Gebühren an Merrill Lynch, JPMorgan Chase & Co und die Deutsche Bank. 2009, inmitten der europäischen Finanzkrise, muss die italienische Regierung die Bank mit 1,9 Milliarden Euro unterstützen.

2012 bis 2013: Bailout Zu Beginn des Jahres 2012 tritt Giuseppe Mussari, damaliger Chef der Bank, zurück. Kurz darauf erregen zwei Mitteilungen der Bank die italienischen Gemüter: Um Verluste zu verdecken, hatte sich die Bank je zwei Milliarden Euro von der Deutschen Bank und Nomura Holding geliehen – doch vergebens. Nur einen Monat später muss die italienische Regierung die Bank mit 4,07 Milliarden Euro unterstützen. Die EU segnet daraufhin einen Sanierungsplan für die Bank ab. Dieser sieht mehr als 8.000 Kündigungen und einem Verkauf von 3 Milliarden Euro in Dividenden vor.

2014 bis 2015: Verurteilung und faule Kredite Nur ein Jahr nach der Absegnung des Sanierungsplans fällt die Bank durch den Stresstest der EZB. Mehr als 2,5 Milliarden Euro würden dem Geldhaus im Ernstfall fehlen, so die Kalkulation. Im selben Monat werden drei ehemaliger Mitarbeiter, darunter Ex-Chef Mussari, wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Sie legten Berufung ein. Ende des Jahres dann der nächste Schock: Die Bank besitzt mehr als 52 Milliarden an faulen Krediten. Nur die Hälfte davon ist gedeckt.

2016: Versagen beim Stresstest Doch die Bank kommt einfach nicht zur Ruhe. Zu Beginn des Jahres stürzt die Aktie von Monte Paschi um 61 Prozent ab. Nur wenige Monate später starten Gespräche zwischen Italien und der EU-Kommission, um einen Plan zu entwickeln, Monte Paschi zu rekapitalisieren. Im Juli dann fällt die Bank durch den Stresstest für Kreditgeber: Unter Annahme des härtesten Szenarios wäre von Monte Paschis Kapital nichts mehr übrig. Die Bank plant nun, faule Kredite in Höhe von 27,7 Milliarden Euro für einen Gesamtpreis von 9,2 Milliarden Euro zu veräußern.

Ende 2016: Verstaatlichung Kurz vor Weihnachten beschließt die italienische Regierung ein Bankenrettungspaket. Monte dei Paschi beantragt eine staatliche Rekapitalisierung. Die drittgrößte Bank des Landes steht unmittelbar vor der Verstaatlichung.

Die Kommission stellte gleichzeitig klar, dass die Genehmigung nichts mit den Plänen für eine Rekapitalisierung der schwer angeschlagenen Bank zu tun habe. Zu diesem Thema gebe es weiter Gespräche mit Italien und den Aufsichtsbehörden, erklärte eine Sprecherin.

Um die Rettungsversuche für Monte dei Paschi di Siena gibt es seit Tagen Diskussionen. Das Bundesfinanzministerium hatte zuletzt die Europäische Zentralbank (EZB) und die EU-Kommission ermahnt, dabei mit äußerster Vorsicht vorgehen. „Eine vorsorgliche staatliche Rekapitalisierung von Banken kann nur im Ausnahmefall unter engen Voraussetzungen Teil einer Lösung sein“, hieß es.

Italiens Regierung war am Donnerstag im Kampf um die Rettung der Krisenbank auf Konfrontationskurs zur Europäischen Zentralbank (EZB) gegangen. Wirtschaftsminister Pier Carlo Padoan kritisierte in einem Interview der Wirtschaftszeitung „Il Sole 24 Ore“ (Donnerstagausgabe) die „rigide Haltung“ der EZB. Padoan sagte der Zeitung, es wäre „dienlich, um nicht zu sagen nett“ gewesen, die Kriterien für den auf 8,8 Milliarden Euro taxierten Bedarf an Hilfsgeldern genauer offenzulegen. Die Zentralbank habe ihre Entscheidung dem Ministerium in einem fünfzeiligen Schreiben mitgeteilt.

Ministerpräsident Paolo Gentiloni zeigte sich am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Rom ebenfalls verärgert: „Ich war ein wenig überrascht, diese Nachricht zu erhalten, völlig unerwartet – und das an Weihnachten.“ Er forderte die EZB auf, ihre Einschätzung in den kommenden Monaten zu begründen. „Wir müssen diese Angelegenheit gemeinsam bewältigen. Wir halten Kurs.“ Wirtschaftsminister Padoan betonte aber, Italien wolle an der Entscheidung der EZB zum Kapitalbedarf selbst nicht rütteln.

Eine mit der Situation vertraute Person sagte, die fünf Milliarden Euro basierten auf den Ergebnissen des Stresstests, dem Zahlen von Ende 2015 zugrunde lägen, und darauf, dass die Bank ihre faulen Kredite komplett verkauft hätte. Die Lage der Bank aus Siena habe sich aber im Laufe des Jahres verschärft - zumal Anleger seit Ende November Milliarden Euro von den Konten abgezogen hatten. 8,8 Milliarden Euro frisches Kapital seien nötig, um auch in einer Krise einen – im europäischen Vergleich immer noch unter dem Durchschnitt liegenden – Kapitalpuffer von acht Prozent zu erreichen.

Padoan sagte, die Banca Monte dei Paschi werde damit nicht überkapitalisiert sein. Er gab sich zuversichtlich für das älteste Geldhaus der Welt: „Die Bank ist in bester Verfassung und wird sehr erfolgreich sein.“ Wie viel Italien selbst zur Sanierung beisteuern müsse, hänge von den Planungen von Monte-dei-Paschi-Chef Marco Morelli ab. Dieser stehe nicht zur Disposition. Italien wolle die Bank auch nicht von der Börse nehmen. Die Kapitalspritze solle in zwei bis drei Monaten über die Bühne gehen.