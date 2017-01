 Morgan Stanley: Trump-Trades beflügeln das Geschäft

Morgan Stanley Die US-Großbank legt starke Zahlen für 2016 vor. (Foto: Reuters/Toru Hanai)

New York/Düsseldorf Im vierten Quartal 2016 stieg der Nettogewinn der US-amerikanischen Bank auf 1,51 Milliarden US-Dollar, im Vorjahresquartal lag dieser noch bei 753 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen Gewinn 1,22 Milliarden Dollar erwartet, sie wurden damit bei weitem übertroffen. An der Wall Street verteuerten sich Morgan-Stanley-Aktien um 1,6 Prozent. Der Erzrivale Goldman Sachs wird seine Bilanz am Mittwoch vorlegen.

Der Ertrag kletterte um 17 Prozent auf 9,02 Milliarden Dollar, was die Erwartungen der Analysten (8,48 Milliarden Dollar im Schnitt) übertraf.

Besonders gut lief es im Anleihegeschäft. Die Erträge verdoppelten sich hier auf 1,47 Milliarden Dollar, und fielen damit besser aus als bei den anderen US-Großbanken, die bereits Zahlen vorgelegt haben. Analysten hatten lediglich mit Erträgen aus dem Anleihegeschäft von rund 1 Milliarde Dollar gerechnet. Auch im Aktienhandel verbuchte Morgan Stanley im Schlussquartal 2016 gute Zahlen. Hintergrund ist ein florierender Handel im Zuge des Wahlsiegs von Donald Trump

Bank-Chef James Gorman hatte in der Vergangenheit versprochen, durch Kostensenkungen und ein verstärktes Anleihegeschäft mehr Geld zu erwirtschaften. 2015 hatte er eine entsprechende Entlassungswelle verkündet. Die Restrukturierung zahlt sich nun aus Sicht der Bank aus.

Zuletzt präsentierten auch andere US-Banken ähnliche Zahlen: So hat Branchenprimus JP Morgan in den letzten drei Monaten 2016 den Überschuss um 24 Prozent auf 6,73 Milliarden Dollar gesteigert, die Bank of America verdiente mit 4,34 Milliarden Dollar 47 Prozent mehr. Auch sie profitierten davon, dass sowohl Aktien- als auch Anleihemärkte nach dem Sieg Trumps bei der US-Präsidentenwahl gefragt waren. Zudem wird jetzt mit schneller steigenden Zinsen in den USA gerechnet. Denn Trump dürfte dort mit seiner Politik für mehr Wirtschaftswachstum und eine höhere Inflation sorgen.