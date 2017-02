 Mutterkonzern Hypo-Vereinsbank: Unicredit mit Milliarden-Verlust wegen fauler Kredite

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Unicredit Die Kapitalerhöhung der Bank ist die größte in der Wirtschaftsgeschichte Italiens. (Foto: dpa)

MailandDie italienische Großbank Unicredit hat im Schlussquartal 2016 einen Nettoverlust von 13,6 Milliarden Euro verbucht. Im Gesamtjahr blieb ein Minus von 11,8 Milliarden Euro hängen, wie die Mutter der Münchner Hypo-Vereinsbank am Donnerstag mitteilte. Schon vor einer Woche hatte die Unicredit vor einem Verlust in dieser Größenordnung gewarnt.

Der Konzern musste für Abschreibungen auf faule Kredite und Rückstellungen zwischen Oktober und Dezember fast zehn Milliarden Euro in die Hand nehmen. „2016 war ein Schlüsseljahr für Unicredit“, sagte Konzernchef Jean-Pierre Mustier. Vor kurzem lief die größte Kapitalerhöhung in der Geschichte des Landes über 13 Milliarden Euro an.

Mustier will damit den Abbau der Problem-Darlehen finanzieren und das Institut fit für die Zukunft machen Die Großbank ächzt angesichts der Wirtschaftsschwäche in Italien unter einem Berg fauler Kredite. Auch anderen Banken im Land geht es schlecht, das Traditionshaus Monte dei Paschi di Siena muss sogar vom Staat gestützt werden.

„Im Tagesgeschäft haben wir uns 2016 wacker geschlagen“, versicherte Mustier. Dazu hätten Einsparungen beigetragen. Während Unicredit die Erträge im Gesamtjahr stabil halten konnte, fielen sie allerdings im Schlussquartal verglichen zum Vorjahreszeitraum um annähernd elf Prozent. Die Unicredit versucht, mit einem Konzernumbau samt Stellenstreichungen wieder auf die Beine zu kommen.