Schwerer Imageschaden für die Bank

Neben den hohen Kosten für die Aufarbeitung des Skandals erlitt die Bank auch einen schweren Imageschaden. Sarasin muss sich vorwerfen lassen, womöglich illegale Geschäfte auf Kosten des deutschen Fiskus gemacht zu haben. Hinzu kommt, dass die Namen der Kunden in die Öffentlichkeit getragen wurden – ein Super-GAU für eine Bank, die im sonst so verschwiegenen Privatbank-Metier unterwegs ist. Sarasin geriet sogar ins Visier der deutschen Ermittlungsbehörden.

Ende 2014 durchsuchten die Staatsanwälte unter anderem Geschäftsräume der Bank. Die Ermittlungen richteten sich auch gegen Co-Chef Eric Sarasin und Chief Operating Officer Christian Gmünder. Beide sind inzwischen aus der Bank ausgeschieden. Die Ermittlungsverfahren in Deutschland konnte Eric Sarasin gegen eine Geldauflage von 200.000 Euro beenden, Gmünder kam mit einer Zahlung von 10.000 Euro davon.

Auch in den Skandal um den pleite gegangenen Windparkanbieter Windreich ist J. Safra Sarasin involviert gewesen. Die Bank hatte an Windreich ein Darlehen von über 70 Millionen Euro vergeben. Ihren Kunden verkaufte Sarasin noch Anleihen des Unternehmens, als dieses bereits in finanzieller Schieflage geraten war. Auch hier klagten mehrere Geschädigte.

Neben dem Hauptsitz in Frankfurt am Main betreibt die Bank aktuell fünf weitere Niederlassungen in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart und Berlin. Die Büros in Nürnberg und Köln wurden bereits zu einem früheren Zeitpunkt geschlossen. Wirklich profitabel arbeitete die Bank hierzulande jedoch nur 2010 und 2011. Im Jahresbericht 2015 steht hingegen ein Verlust von 8,8 Millionen Euro. Hier ist dann auch von einem „strikten Kostenmanagement“ die Rede. Die Kosten für Rechtsberatung und Personal solle deutlich reduziert werden. Auffällig: In demselben Jahresbericht wird Deutschland als Kernmarkt der Bank auserkoren.

Schweizer Privatbanken tun sich grundsätzlich schwer im deutschen Markt. Während im Heimatmarkt vor allem Superreiche mit hohem Millionen- oder gar Milliardenvermögen ihr Geld anlegen wollen, machen in Deutschland Vermögende mit einer Anlagesumme um eine Millionen Euro den Großteil der Kundschaft aus. Auch andere Schweizer Institute haben hier daher Geld versenkt.

Kein Wunder, dass J. Safra Sarasin schon vor dem behaupteten Rückzug Beraterteams in Frankfurt und Stuttgart aufgelöst hatte. Ob die Bank auch nach der Schließung der deutschen Büros noch Kunden aus der Bundesrepublik bedienen wird, ist unklar. Die Schweizer Großbank Credit Suisse betreut deutsche Superreiche seit ihrem Rückzug von ihren Büros in der Schweiz aus.