Viele wollen Engagement auf dem Festland so gering wie möglich halten

Im Vordergrund des Workshops standen Fachfragen – etwa zu rechtlichen Vorgaben bei der Gründung einer deutschen Tochtergesellschaft und der Erlangung einer Banklizenz. Außerdem wurden Fragen zum Zulassungsverfahren, zum Risikomanagement, zu Compliance-Vorgaben und Vorschriften zur Großkredit-Vergabe besprochen.

Wie das Handelsblatt aus Teilnehmerkreisen erfuhr, wurde die professionelle inhaltliche Vorbereitung des Workshops durch die BaFin gelobt. Das sei ein klares Zeichen, dass die Aufsicht hier am Standort auf die Marktteilnehmer zugehe, so der Vertreter einer internationalen Großbank. Vergleichbare Aktivitäten in anderen EU-Mitgliedstaaten gebe es kaum.

Den sechsstündigen Workshop besuchten unter anderem Banken aus den USA, Großbritannien, Japan und Australien. Grob die Hälfte plant laut ersten Gesprächen im Fall einer Standortverlagerung die Beantragung einer Banklizenz. Andere Institute könnten sich auch vorstellen, nur eine Zweigstelle zu eröffnen. Die Gründung einer Tochtergesellschaft hat den Vorteil, dass die Auslandsbank in diesem Fall erneut in den Genuss der Passporting-Rechte für die ganze EU geriete.

Viele Banker hätten jedoch betont, ihr Engagement auf dem europäischen Festland so gering wie möglich halten zu wollen, sagte BaFin-Direktor Lutz. Etwa beim Risikomanagement habe die BaFin Verständnis, dass sich gewisse eingefahrene Einheiten am Standort London befänden. Daher könne man auch über Übergangsregelungen reden. Für eine Banklizenz müssten alle Mindestanforderungen erfüllt sein. Aber die BaFin kann sich vorstellen, dass Institute zum Beispiel in dem Maße, in dem ihr Geschäft in Deutschland wächst, sukzessive auch das hiesige Risikomanagement ausbauen.

Spekulationen, wie viele Institute ihre Präsenz in Deutschland verstärken werden, wären „Kaffeesatzleserei“, so Bankenaufseher Lutz. Viele Banken seien bereits in anderen EU-Ländern aktiv; Entscheidungen für oder gegen einen Standort würden aus einer Reihe an Faktoren getroffen, dabei spielten auch Mietpreise, das Arbeitsrecht und der Datenschutz eine Rolle.

Optimistischer gibt sich der Branchenverband Frankfurt Main Finance: „Der Erfolg der Veranstaltung heute ist ein Beleg für das Interesse am Standort Deutschland. Es gab eine große Resonanz auf die Ankündigung des Workshops und insbesondere eine massive Nachmeldung von Teilnehmern aus Großbritannien. Der Hauptnutznießer dieses Interesses wird aus unserer Sicht der Finanzplatz Frankfurt sein“, sagte Hubertus Väth, Geschäftsführer von Frankfurt Main Finance, dem Handelsblatt. Der Verband hält an seiner Schätzung fest, dass Frankfurt aufgrund des Brexits innerhalb von fünf Jahren 10.000 Arbeitsplätze gewinnen könne.

Ob es so viele werden, ist offen. Bislang hat laut BaFin noch kein Finanzinstitut aufgrund des Brexits eine Zulassung in Deutschland beantragt. Chefaufseher Peter Lutz betonte: „Die BaFin steht auch weiterhin als Gesprächspartner gerne zur Verfügung“. Die Gespräche am Montag seien nicht die ersten und sicher auch nicht die letzten gewesen.