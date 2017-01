Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Unscheinbare Änderungen mit großer Tragweite

Während eine vollständige Rücknahme der Volcker-Regel wenig realistisch ist, hofft die Branche auf eher unscheinbare Veränderungen mit großer Tragweite im Rahmen anderer Gesetze. „Ich glaube nicht, dass die Regulierung in großem Stil zurückgefahren wird“, sagt der Lobbyist einer Großbank, der namentlich nicht genannt werden will. Stattdessen würden die Vorgaben in den kommenden vier Jahren „evolutionär“ weiterentwickelt.

Branchenkreisen zufolge geht es etwa darum, einen Passus zu ändern, wonach die Banken die Beweislast dafür tragen, dass Handelsgeschäfte nicht auf eigene Rechnung betrieben werden. Ferner stört die Institute die Auflage, dass sie nur so viele Wertpapiere halten dürfen, dass sie die „realistisch erwartbare kurzfristige Nachfrage“ der Kunden decken können.

Goldman-Chef Blankfein kritisierte die Unterscheidung im Handelsblatt. „Das führt zu so subtilen Nuancen, dass es aus meiner Sicht nicht mehr hilfreich ist. Es muss aufwendig und teuer kontrolliert werden und schränkt uns bei einer unserer wichtigsten Aufgaben ein, nämlich dem Markt Liquidität zur Verfügung zu stellen.“

Kritiker befürchten, dass die Banken mit ihrer Lobby-Offensive erfolgreich sein und zur alten Zocker-Mentalität zurückkehren werden. „Die Wall Street geifert danach, dass sich der Wind zu ihren Gunsten dreht“, sagt Dennis Kelleher von der Organisation „Better Markets“, die sich für eine stärkere Regulierung einsetzt und vor einer neuen Risikolust der Branche warnt. „Wenn Sie die Gewinne behalten und die Verluste auf die Steuerzahler abwälzen können – warum nicht?“

Doch es dürfte schwierig werden, eine Änderung der Volcker-Regel im Kongress durchzusetzen. Denn dort müssten neben Trumps Republikanern auch eine gewisse Zahl an Demokraten zustimmen. Letztere stünden parteiintern unter großem Druck, die mühsam errungenen Beschränkungen für die vor zehn Jahren noch völlig entfesselten Banken nicht aufs Spiel zu setzen. „Selbst wenn es eine starke Unterstützung für eine Überarbeitung der Auflagen gibt, könnte es lange dauern, dies auch umzusetzen“, sagt Regulierungsexperte und Anwalt Mark Chorazak.

Die massive Bankenschelte nach der Krise hat die Branche vorsichtig gemacht. Das zeigt ihre aktuelle Argumentationsstrategie: Die Institute rücken nicht mehr die Angst um ihre Gewinne in den Vordergrund. Vielmehr berufen sie sich inzwischen vor allem auf das Allgemeinwohl. Wenn die Volcker-Regel geändert werde, versprechen die Lobbyisten, dann wachse die Liquidität an den Märkten. Das kurbele das Wachstum der Wirtschaft an und werde zu gut bezahlten neuen Jobs führen. „Die Agenda der Finanzbranche, Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu unterstützen, würde beschleunigt“, fasste Goldman-Chef Blankfein die Argumentation der Wall Street zusammen.