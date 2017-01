Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Michael Bonacker Der deutsche Bankmanager heuert als Strategiechef der UBS an.

FrankfurtDer Einfluss deutscher Bankmanager bei der Schweizer Großbank UBS wächst: Der deutsche Bankmanager Michael Bonacker heuert bei der UBS als Strategiechef an. Ein UBS-Sprecher bestätigte entsprechende Informationen des „Manager Magazins“. Bonacker ersetzt Dierk von Schuckmann, der Finanzchef in der Asset-Management-Sparte wird. Bonacker gilt als enger Vertrauter des früheren Commerzbank-Chefs Martin Blessing, der seit dem vergangenen Jahr das Schweiz-Geschäft der UBS leitet. Blessing gilt als möglicher Anwärter für die Nachfolge des amtierenden UBS-Chefs Sergio Ermotti. Mit Bonacker gewinnt er einen möglichen Verbündeten in der UBS.

Bonacker hatte die Commerzbank 2014 nach fünf Jahren als Strategiechef verlassen. In dieser Rolle hatte er die Strategie der zweitgrößten deutschen Bank nach der Finanzkrise stark mitgeprägt. Einen Vorstandsposten erhielt er dennoch nicht. Das soll damals zu seinem Abschied von der Commerzbank beigetragen haben. Danach heuerte Bonacker bei der BHF Bank an, als Generalbevollmächtigter und damit als Anwärter auf einen Vorstandsposten. Bald darauf verließ er die BHF-Bank jedoch schon wieder. Auch bei der UBS wird Bonacker in seiner neuen Rolle unterhalb der Vorstandsebene angesiedelt sein.