Immobilienpreise steigen

Was unternimmt die hiesige Politik?

Feldmann ist nicht allein mit seinem Werben. Seit dem Brexit-Votum im Juni wirbt die hessische Politik über Parteigrenzen hinweg offensiv für Frankfurt. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) machte sich in Brüssel für den Umzug der europäischen Bankenaufsicht EBA an den Main stark und trommelte in New Yorker Bankenzentralen für Frankfurt. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) war auf Werbetour in London unterwegs, ebenso wie Feldmann.

Werden Immobilien im Rhein-Main-Gebiet dann noch teurer?

Marktkenner rechnen mit steigenden Preisen, sollten Banken von der britischen Insel nach Frankfurt drängen. Dabei ist bezahlbarer Wohnraum im wachsenden Frankfurt, das jährlich um etwa 15 000 Menschen zulegt, schon jetzt knapp. Büros sind nach Angaben von Maklern noch zu haben - wenn auch zumeist nicht in besten Lagen.

Versinkt der Finanzplatz London in der Bedeutungslosigkeit?

Damit ist nicht zu rechnen. Bankmanager werden nicht müde zu betonen, welche Vorteile die Finanzhauptstadt Europas hat. Gerade beim überraschenden Ausgang des Brexit-Votums habe der Standort London gezeigt, wozu er fähig sei, sagte HSBC-Verwaltungsratschef Douglas Flint in Davos. Alle Transaktionen seien ausgeführt worden – trotz eines sechs Mal höheren Volumens als normal. „Es war ein verrückter Tag, aber nichts ist zusammengebrochen.“ Was in London existiere, sei die Essenz von Jahrzehnten an Erfahrung.

Der Chef der namhaften Investmentprofi-Vereinigung CFA, Paul Smith, sieht London langfristig gar als Brexit-Gewinner, weil sich die dortige Finanzindustrie nicht mehr den rigideren EU-Regeln unterwerfen müsse. „Die Vermögensverwaltung wird nach London wandern“, sagt Smith und nennt die Schweiz als Vorbild. „Es mag aber ein paar Jahre dauern.“