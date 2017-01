 Österreichische Bank: Raiffeisen Bank wird polnische Tochter wohl behalten

Raiffeisen Polbank Der Verkauf der Raiffeisen Polbank ist wohl vom Tisch. (Foto: Reuters/Toru Hanai)

WienDie Raiffeisen Bank International (RBI) wird nach den gescheiterten Verkaufsverhandlungen ihre polnische Tochter Polbank voraussichtlich behalten. „Wir werden in den kommenden Wochen entscheiden, was wir tun werden. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wir unsere polnische Einheit halten werden“, sagte RBI-Chef Karl Sevelda am Dienstag auf einer Konferenz in Wien. Anstelle eines Verkaufs werde die Polbank wahrscheinlich restrukturiert. Sevelda begründete dies damit, dass Polen ein exzellenter Markt sei und zudem die RBI ihre Kapitalziele bereits erreicht habe. Eine finale Entscheidung über die Zukunft der Polbank sei aber noch nicht getroffen worden. Als nächsten Schritt bereite sich die RBI jedenfalls auf den angekündigten Börsegang der Polbank vor, sagte Sevelda.

Die Verhandlungen zum Verkauf der Polbank an die polnische Alior Bank waren kurz vor dem Jahreswechsel überraschend geplatzt. Der polnische Finanzminister begründete dies mit unterschiedlichen Preisvorstellungen. Die Raiffeisen Bank nannte zuletzt einen Buchwert für die Polbank von rund 1,4 Milliarden Euro.