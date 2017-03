Postbank : Hickhack um Deutsche Bank verdirbt das Ergebnis

von: Michael Maisch Datum: 23.03.2017 15:06 Uhr

Erst wollte die Deutsche Bank ihre Privatkundentochter loswerden, jetzt wird sie voll in den Konzern integriert. Das Hin und Her hat den Bonner Ableger jede Menge Geld gekostet – was man im Geschäftsbericht lesen kann.