Prozessbeginn : Ex-HRE-Chef Funke auf der Anklagebank

Datum: 20.03.2017 10:12 Uhr

Einige Folgen der letzten weltweiten Finanzkrise sind auch in Europa immer noch nicht überwunden. In München steht ab heute der Banker vor Gericht, der in Deutschland als „Gesicht“ der Krise galt.