Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Bank of America Die US-amerikanische Großbank hat gute neue Zahlen vorgelegt. (Foto: Reuters/Toru Hanai)

New YorkDie Bank of America hat angesichts eines guten Handelsgeschäfts nach dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl einen Gewinnsprung geschafft. Der Überschuss kletterte im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 43 Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar, wie das Geldhaus am Freitag mitteilte. Auch Kosteneinsparungen trugen dazu bei. Der Gewinn je Aktie stieg auf 40 von 27 Cent. Analysten hatten lediglich mit einem Ergebnis von 38 Cent je Anteilsschein gerechnet. Der Aktienkurs legte vorbörslich um 0,7 Prozent zu.

Die Bank rechnet im laufenden Quartal mit einer deutlichen Steigerung der Zinseinnahmen. Die Notenbank Federal Reserve hatte im Dezember ihren Leitzins erhöht, der jetzt bei 0,50 bis 0,75 Prozent liegt. Für 2017 hat sie drei weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt.