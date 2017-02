Credit Suisse Der Schriftzug der Schweizer Bank Credit Suisse in Zürich: Der Milliardenverlust des vergangenen Jahres war höher als erwartet. (Foto: dpa)

ZürichDie Credit Suisse findet nicht aus den roten Zahlen heraus. Vor allem wegen hoher Rechtskosten verbuchte die zweitgrößte Schweizer Bank 2016 einen Verlust von 2,44 Milliarden Franken, wie Credit Suisse am Dienstag mitteilte.

Nachdem Altlasten dem Zürcher Institut im Verlauf von zwei Jahren damit nun Verluste von insgesamt über fünf Milliarden Franken einbrockt haben, hoffen die Anleger, dass Konzernchef Tidjane Thiam im laufenden Jahr die Wende gelingt. „Wir sind gut aufgestellt, um unser Restrukturierungsprogramm in den Jahren 2017 und 2018 erfolgreich fortzuführen“, erklärte der Ivorer. Nach dem Abbau von rund 7250 Stellen in 2016 will Credit Suisse im laufenden Jahr weitere gut 5500 Jobs streichen.

Vor allem der Vergleich im US-Hypothekenstreit drückte im vergangenen Jahr auf das Ergebnis. Immerhin fiel der Abschluss etwas besser aus als im Vorjahr. 2015 hatten Abschreibungen auf eine Übernahme in den USA für einen Verlust von 2,94 Milliarden Franken gesorgt. Für 2016 hatten Analysten durchschnittlich einen Fehlbetrag von 2,1 Milliarden Franken prognostiziert. Trotz des erneut negativen Jahresergebnisses sollen die Aktionäre wie im Vorjahr eine Dividende von 70 Rappen (66 Cent) aus Kapitalreserven erhalten. Die Anteilseigner können sich diese entweder in bar oder in Form neuer Anteile auszahlen lassen.

Im Tagesgeschäft machte die Bank Fortschritte. Im Kerngeschäft kletterte der Vorsteuergewinn auf 3,5 Milliarden Franken. Zwei Milliarden steuerte das Schweizer Geschäft bei, das in der zweiten Hälfte 2017 separat an die Börse kommen soll. Im Wertpapier-Geschäft resultierte dagegen nur ein kleiner Gewinn. Das hat vor allem damit zu tun, dass Thiam den Anleihenhandel eindampfte.

Denn einerseits kam der Ausstieg aus riskanten Positionen die Bank teuer zu stehen. Andererseits ging der Boom in dem Anleihengeschäft, der die Ergebnisse von US-Investmentbanken wie JP Morgan oder Goldman Sachs zuletzt befeuert hatte, an den Schweizern vorbei.

Thiam, der seit gut eineinhalb Jahren auf der Brücke steht, will das Traditionsinstitut mit einem Ausbau des stabilen Vermögensverwaltungsgeschäfts auf Kosten des riskanteren Investmentbankings in ruhigere Gewässer steuern.

Bei der Bilanzqualität machte die Credit Suisse kaum Fortschritte. Die Kernkapitalquote, die die Widerstandskraft gegen Finanzmarktstürme widerspiegelt, notierte bei 11,6 (Vorjahr 11,4) Prozent. Damit gehören die Zürcher zu den Schlusslichtern unter Europas Großbanken. Sogar die mit einer Dauerkrise kämpfende Deutsche Bank steht mit 11,9 Prozent mittlerweile besser da. Abhilfe schaffen soll hier der letzte große Sanierungsschritt Thiams. Mit dem Teil-Börsengang der Credit Suisse Schweiz will der Konzern zwei bis vier Milliarden Franken erlösen. Die Vorbereitungen für die größte Schweizer Aktienemission seit mindestens zehn Jahren seien auf Zielkurs, hieß es.

Mitte Januar 2017 konnte Credit Suisse ihren größten Rechtsstreit mit einer Milliardenzahlung in Höhe von 5,3 Milliarden Dollar beilegen. Die Investoren reagierten damals erleichtert, dass der Vergleich mit dem US-Justizdepartement wegen Tricksereien mit komplexen Wertpapieren in den USA vom Tisch war – trotz der happigen Strafe.

„Die Anleger freuen sich über jede Altlast, die abgehakt ist“, erklärte EFG International-Fondsmanager Urs Beck damals. „Die Kosten sind zweitrangig.“ Er könne sich bei der Beurteilung der Bank nun wieder stärker auf das operative Geschäft konzentrieren.

Wie die Deutsche Bank, die UBS und viele andere internationale Großbanken kaufte auch die Credit Suisse vor der Finanzkrise faule US-Hypotheken auf, bündelte sie in Wertpapieren – sogenannte „Residential Mortgage Backed Securities (RMBS)“ – und verkaufte diese an große Anleger weiter. Als der US-Immobilienmarkt einbrach, blieben die Investoren auf riesigen Verlusten sitzen. In dem Verfahren gegen die Credit Suisse stellte das US-Justizministerium fest, dass die Bank Kredite an den Mann brachte, die Mitarbeiter in E-Mails als „kompletten Mist“ bezeichneten.