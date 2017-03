 Sparkassen : Furcht vor Liquiditätsschwemme durch Kommunen

image

Sparkasse Köln Bonn: Strafzinsen für reiche Kunden

PremiumDie zweitgrößte Sparkasse in Deutschland gibt den EZB-Negativzins an Vermögende mit einem liquiden Millionenvermögen weiter. Es ist die erste Sparkasse, von der so ein Schritt bekannt wird. Andere Banken waren Vorreiter. mehr…