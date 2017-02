 Sparrunde: Deutsche Bank kürzt im Investmentbanking

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Deutsche Bank Aufräumarbeiten bei Deutschlands größtem Geldhaus: Im Investmentbank soll eine große Zahl an Stellen wegfallen. (Foto: AP)

FrankfurtDie Deutsche Bank setzt einem Medienbericht zufolge noch einmal die Axt bei den Investmentbankern an. Wie das „Wall Street Journal“ am Freitag unter Berufung auf Insider berichtete, sollen in diesem Jahr weltweit 17 Prozent der Leute im Aktienhandel und sechs Prozent der Leute im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren gehen. Die Bank setze dabei auch auf freiwillige Abgänge und Fluktuation.

Die ersten Betroffenen würden in der kommenden Woche informiert. Insgesamt gehe es um etwa 300 Mitarbeiter. Die Reduzierung sei Teil des Abbaus von konzernweit 9.000 Jobs, den das Geldhaus vor gut einem Jahr angekündigt hatte.

Die Deutsche Bank wollte den Bericht nicht kommentieren. Vorstandschef John Cryan hatte erst am Donnerstag auf der Jahrespressekonferenz betont, eine Verschärfung des Job-Abbaus beziehungsweise eine neue große Sparrunde sei nicht geplant. Das heißt aber nicht, dass es in einzelnen Bereichen nicht doch zu weiteren Einschnitten kommt. Das alte Programm sei mitten in der Umsetzung. Ein Manager der Bank signalisierte vor kurzem, dass es ihn wundern würde, wenn es bei den 9000 Stellen bliebe.