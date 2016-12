In Ulm ging es um 20.000 gekündigte Sparverträge

Konkret geht es um zwei Typen von Sparverträgen, den „VR Sparplan 3+“ und den „VR Sparplan 4+“, die eine Verzinsung der Guthaben von mindestens drei sowie mindestens vier Prozent im Jahr vorsehen - eine attraktive Rendite angesichts der aktuellen Minizinsen. Beworben hatte die VR Bank die Verträge damit, dass Kunden die „garantierte Verzinsung bis zu 25 Jahre lang nutzen“ könnten.

Das Nürnberger Kreditinstitut beruft sich in seinem Kündigungsschreiben auf „Sonderbedingungen für den Sparverkehr“, die es 2012 einführte. Diese sehen für Spareinlagen eine Kündigungsfrist von drei Monaten vor. Die Verbraucherschützer meinen aber, dass das nicht greife.

Wie viele Kunden in Nürnberg genau betroffen sind, gab die VR Bank nicht an. Es könnte sich um einige hundert Verträge handeln. Rund 40 Kunden haben sich an die Verbraucherzentale Bayern gewandt. Das Geldhaus glaubt, dass die beiden Sparpläne keine Ähnlichkeit mit den Scala-Verträgen haben. Den Scala-Kunden habe nach einem niedrigen Zins in der Anfangszeit ein hoher Zins am Ende der Vertragslaufzeit gewinkt. In Nürnberg ist der Zins dagegen stabil.

Eine weitaus größere Dimension hatte der Streit in Ulm. In der Auseinandersetzung ging es um gut 20.000 Besitzer von Scala-Verträgen. Sie bieten Zinsen von teils mehr als drei Prozent und laufen noch bis maximal 2030. „Scala“ ist das italienische Wort für „Treppe“ – bei den Verträgen erhalten Sparer zusätzlich zum variablen Grundzins einen steigenden Bonus von teils 3,5 Prozent.

Rund zwei Jahre lang zoffte sich das Ulmer Institut mit einigen Kunden um die „Scala“-Sparverträge. Anfang dieses Jahres einigten sich beide Seiten auf einen Vergleich - aber erst, nachdem das Geldhaus vor dem Oberlandesgericht Stuttgart eine Niederlage kassiert hatte. Als der Vergleich geschlossen wurde, waren rund 14.000 Sparer auf Alternativangebote der Sparkasse eingegangen, die für etliche Kunden aber schlechter verzinst sind oder nicht so lange laufen wie die Scala-Verträge.

Auch andere Geldhäuser bieten ihren Kunden Alternativangebote. Die Kreissparkasse Stendal will mit jedem betroffenen Kunden direkt sprechen. Die VR Bank Nürnberg bietet Kunden an, das angesparte Guthaben auf ein Festgeldkonto zu übertragen, das für ein Jahr mit 1,5 Prozent sowie zwei Prozent verzinst wird – ein im Vergleich zu den beiden Sparplänen unattraktiver Ersatz.