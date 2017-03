 Technische Panne: KfW verbockt Überweisungen über sechs Milliarden

Falsch überwiesen Die KfW hat aufgrund einer Panne rund sechs Milliarden Euro an diverse Banken verschickt. (Foto: dpa)

FrankfurtUnd plötzlich war das Geld weg: Die KfW hat im Februar offenbar rund sechs Milliarden Euro an insgesamt vier Banken überwiesen. Das Geld war in der Höhe aber gar nicht für die fremden Geldhäuser bestimmt. Insidern zufolge soll eine Panne dazu geführt haben, dass einzelne Zahlungen mehrfach gebucht wurden. Die Förderbank hat den Fehler bemerkt und ihr Geld zurückbekommen, teilte das Institut mit.

Auf den Fehler wurde die Förderbank wohl von der Deutschen Bundesbank hingewiesen. Diese teilte der KfW mit, dass sie ihr Konto überzogen habe. Die Bundesbank wollte sich zu dem Bericht bisher nicht äußern.

In einem E-Mail-Statement schrieb die Förderbank: „Die KfW hat frühzeitig das Systemfehlverhalten erkannt, eingedämmt und umgehend das notwendige Prüfungsprozedere eingeleitet. Der Fehler wurde umgehend identifiziert und eliminiert und das Geld wurde erfolgreich zurückverlangt.“ Weiter heißt es, dass der Fehler wohl während Arbeiten an einem System zu Stande gekommen sei. Die Bank, die sich auf ihrer Webseite die sicherste Bank der Welt nennt, geht zurzeit von einer Fehlkonfiguration und damit einem menschlichen Fehler aus. „Die KfW hat umgehend interne wie auch externe Prüfungen veranlasst, um die genauen Gründe des Fehler zu finden und daraus die richtige Schlussfolgerung zu ziehen“, so die Bank.

Der Vorfall erinnert stark an einen sehr ähnlichen Fehler der KfW. Im September 2008, kurz nach der Insolvenz bei Lehman Brothers, überwies die Bank dem Geldhaus knapp 300 Millionen Euro. Das Institut sprach damals von einer „Überweisungspanne“. Damals hatte die KfW es versäumt, eine Überprüfung der Gegenparteien vorzunehmen, was zu einer Verhinderung der regulären Zahlung hätte beitragen können. Die Panne wurde später zu einem politischen Skandal und brachte dem Institut viel Spott. Die KfW wurde von verschiedenen Zeitungen als dümmste Bank Deutschlands bezeichnet. Aber geteiltes Leid ist halbes Leid: Die KfW ist immerhin nicht die einzige Bank, die sich mit solchen Fehlern rumschlagen musst. Die Deutsche Bank überwies im Juni 2015 etwa knapp sechs Milliarden Dollar an einen Hedgefond. Die Bank bekam das Geld am nächsten Tag zurück.

Die Panne offenbart eine breite Sicherheitslücke bei den deutschen Banken, auf die auch die Bafin schon hinwies. Die Bankenaufsicht hat Insidern zufolge eine spezielle Prüfung für die KfW vorgesehen. Die IT-Systeme der Förderbank seien nicht adäquat, sagte ein Insider laut Bloomberg.