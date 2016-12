Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wer aus der Reihe tanzt

Es ist eine Entwicklung, die Millionen von Kunden trifft. Rund 91 Millionen Lebensversicherungen gibt es in Deutschland – statistisch gesehen verfügt jeder Deutsche damit über mehr als eine Police. Seit Jahrzehnten ist die klassische Lebensversicherung das Lieblingsprodukt, wenn es um die Altersvorsorge geht. So ist die Festsetzung der Überschussbeteiligung für die Konzerne stets auch Werbung in eigener Sache. Denn hohe Zinsen galten jahrelang als Argument für den Altersvorsorge-Klassiker Lebensversicherung.

Allerdings sind für die Lebensversicherer die hohen Zinsversprechen in Altverträgen von bis zu vier Prozent angesichts der andauernden Niedrigzinsen inzwischen ein Problem. Sie können die Zinsen an den Kapitalmärkten kaum mehr erwirtschaften. „Der Garantiezins spielt inzwischen für die klassischen Tarife eine untergeordnete Rolle“, sagte der Privatkundenvorstand der Allianz Leben, Alf Neumann.

Senkt also die gesamte Branche für das kommende Jahr die Überschussbeteiligung? Nicht ganz. Zumindest zwei Assekuranzen können sich dem Negativsog vorerst entziehen. So haben die Stuttgarter SV Sparkassen Versicherung und die deutsche Tochter von Swiss Life angekündigt, mit 2,65 Prozent und 2,25 Prozent für 2017 eine zum Vorjahr stabile Überschussbeteiligung zu zahlen. Der überwiegende Teil der Versicherer setzt jedoch erneut den Rotstift an – und muss dabei teilweise noch deutlich tiefer gehen als die kapitalkräftige Allianz.

Am unteren Ende rangieren nach den vorliegenden Deklarationen bei der Überschussbeteiligung beispielsweise die Gothaer Leben (2,0 Prozent) und die Öffentliche Versicherung Berlin-Brandenburg (2,10). An der Spitze liegen nach Assekurata-Daten dagegen die Deutsche Ärzteversicherung und die Neue Bayerische Beamten mit jeweils 3,05 Prozent. Branchengrößen wie Axa drückten die laufende Verzinsung für 2017 auf 2,9 Prozent, die Ergo Lebensversicherung senkte auf 2,25 Prozent – von 2,7 Prozent.

Ergo hatte im Vorjahr noch auf eine Absenkung verzichtet. „Das aktuelle Kapitalmarktumfeld und Prognosen über die weitere Entwicklung machen eine Anpassung der Überschussbeteiligung 2017 erforderlich“, sagte Ergo-Chef Michael Fauser. Es sind Worte, die viele Kunden mit Unbehagen hören werden.