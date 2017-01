 Twitter-Debatte: Der AfD-Fan von der Sparkasse

Tweet von Christopher Lauer Der SPD-Politiker wird für seinen Sparkassen-Tweet heftig kritisiert.

Frankfurt Angefangen hat alles am 1. Januar. Der frühere Piratenpolitiker Christopher Lauer kritisierte die Kölner Polizei wegen deren Bezeichnung „Nafris“ für Menschen aus Nordafrika. „Ich halte diesen Begriff für in hohem Maße entmenschlichend“, sagte er der Nachrichtenagentur dpa.

Die Kölner Polizei verwende die Abkürzung eigentlich intern für Straftäter aus Nordafrika. „Wenn die nun in der Silvesternacht hunderte Menschen so bezeichnen, ist das eine pauschale Verurteilung einer ganzen Bevölkerungsgruppe nur nach dem Aussehen“, so Lauer weiter, der Vorsitzender der Piraten-Partei in Berlin war und zur SPD übertrat.

Pegida als Nazis bezeichnen geht nicht, aber eine bestimmte Gruppe Menschen "Nafris" zu bezeichnen geht, weil wie soll man die sonst nennen? — Christopher Lauer (@Schmidtlepp) 1. Januar 2017

Mit seiner Kritik an der Verwendung des Begriffs „Nafri“ stieß Lauer seinerseits dennoch auf heftige Kritik, die über den Kurznachrichtendienst Twitter oder per E-Mail bei ihm aufschlug. Eine E-Mail veröffentlichte Lauer am Montag. Sie stammte von einem Angestellten der Kreissparkasse Groß-Gerau, der Lauer über seinen Firmenaccount geschrieben hatte – in giftigem Ton.

„Vielen Dank für Ihre Aussage gegenüber dem Verhalten unserer Polizei an Silvester in Köln und den Begriff Nafri“, so der Sparkassenangestellte. Er und sein Bekanntenkreis seien sich jetzt endgültig sicher, bei der nächsten Bundestagswahl, „die einzig wahre Partei zu wählen, nämlich die AfD“. „Die SPD war einmal und versinkt hoffentlich in der Bedeutungslosigkeit“, so der Sparkassenmitarbeiter. Unter seiner E-Mail prangt ein Sparkassenclaim.

Lauer versah den Screenshot der E-Mail mit der Bemerkung – wobei er den Namen des Angestellten, der auch in der E-Mail auftaucht, nennt und ein Foto von ihm zeigt: „Herr X. von der Kreissparkasse Großgerau wählt dieses Jahr AfD! Wisst ihr bescheid!“

In einem zweiten Tweet richtete sich Lauer, der 35.000 Follower bei Twitter hat, an den Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV): „Ist das eine offizielle Wahlempfehlung oder wie soll ich diese Mail über Firmenadresse verstehen?“

Seit diesen Twitter-Posts sieht sich Lauer einem Shitstorm gegenüber, der sich noch immer nicht gelegt hat. Allein am Donnerstagnachmittag gab es binnen zwei Stunden mehr als 200 Twitter-Kommentare dazu. Zuletzt kamen Kommentare im Minutentakt. Insgesamt dürfte es zu dem Thema inzwischen mehrere hundert Kommentare geben. Die meisten richten sich gegen Lauer. Einige Twitter-Nutzer werfen ihm vor, er habe den Sparkassenangestellten „denunziert“.

Viele davon attackieren ihn scharf, oftmals hasserfüllt und mit Ausdrücken unterhalb der Gürtellinie. „Da hat der Denunziant Lauer wohl was verloren. Der schaut jetzt hinter sich wenn er auf die Strasse geht“, schreibt ein Twitter-User.