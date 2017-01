 Unicredit: EZB verlangt ultimativen Plan für faule Kredite

Unicredit Die italienische Großbank steckt in der finanziellen Klemme. Nun machen die EZB-Aufseher Druck. (Foto: dpa)

MailandMitten in ihrer milliardenschweren Kapitalerhöhung gerät die italienische Großbank Unicredit wegen fauler Kredite immer stärker unter Druck. Die Europäische Zentralbank (EZB) wolle bis Ende Februar eine Strategie sehen, wie das Institut seine Probleme mit den Darlehen bewältigen wolle, teilte die Bank am Montag mit. Die Bank habe zum Ende des Jahres die individuellen Kapitalanforderungen (SREP-Quote) der EZB wegen ihrer 12,2 Milliarden Euro schweren Abschreibungen nicht erfüllt.

Die EZB habe eine Reihe von Risiken aufgezeigt, die neben den faulen Krediten auch die Liquidität sowie Schwierigkeiten wegen der Geschäfte mit Russland und der Türkei umfassten. Die als Bankenaufsicht fungierenden Zentralbank habe auch die anhaltend schwache Rentabilität moniert. Insgesamt liefen derzeit vier EZB-Überprüfungen.

Unicredit will 13 Milliarden Euro frisches Kapital aufnehmen, um damit den Konzernumbau zu finanzieren. Es handelt sich um die größte Kapital-Sammelaktion in der italienischen Wirtschaftsgeschichte. Unicredit will 17,7 Milliarden Euro an faulen Krediten loswerden und 14.000 Stellen streichen.

Warum italienische Banken in der Klemme stecken Faule Kredite und flaues Wachstum Italiens Wirtschaft gilt als chronisch wachstumsschwach und dümpelt nach einer schweren Rezession weiter vor sich hin. Als Folge der Krise haben die Banken unter den Augen der Aufseher einen Berg an Problem-Darlehen in Höhe von 356 Milliarden Euro angehäuft. Viele dieser Kredite wurden an Firmen vergeben. Der Präsident des Mannheimer ZEW-Instituts, Achim Wambach, hält die angespannte Lage der Finanzbranche für gefährlich und spricht von "durchaus beachtlichen wirtschaftlichen Risiken".

Hoher Kapitalbedarf Die schwere Last durch die vielen faulen Kredite sorgt dafür, dass die ohnehin zumeist wenig rentabel arbeitenden Geldhäuser mehr Kapital als Puffer vorhalten müssen. Die Institute in Italien brauchen in den kommenden Monaten Schätzungen zufolge zwischen 20 und 40 Milliarden Euro an Kapital, um die Bilanz zu bereinigen und den Abbau fauler Kredite zu finanzieren. Ihr Filialnetz ist im europäischen Vergleich überaus eng geknüpft, was zusätzliche Kosten verursacht. Unicredit setzt nun die Axt auch beim Personal an.

Politische Unsicherheit Regierungschef Matteo Renzi hat nach seiner klaren Niederlage beim Verfassungsreferendum das Handtuch geworfen. Obwohl mit Paolo Gentiloni rasch ein reformorientierter Nachfolger gefunden wurde, gibt es weiter die Furcht, dass bei Neuwahlen europa-skeptische Populisten Oberwasser erhalten könnten. In diesem Klima der Unsicherheit ist es für die Banken schwierig, das Vertrauen der Investoren für Kapitalerhöhungen zu finden. Insbesondere die angeschlagene Monte dei Paschi di Siena (MPS) bekommt die Zurückhaltung zu spüren.

EZB macht Druck Die MPS muss bis zum Jahresende fünf Milliarden Euro bei Anlegern einsammeln. Experten sind aber skeptisch, dass dies gelingt. Eine Fristverlängerung lehnen die Frankfurter Bankenaufseher von der EZB ab. Zudem muss die Bank aus der Toskana ihre faulen Kredite bis 2018 um 40 Prozent auf 14,6 Milliarden Euro abbauen. Unicredit will die dünne Kapitaldecke mit 13 Milliarden Euro aufpolstern, doch nicht sofort: Das Manöver soll bis Juni 2017 umgesetzt sein. Just für jenen Monat erwartet Renzi Neuwahlen. Zuvor will die Mutter der Münchner HypoVereinsbank noch mit ihrer Fondssparte Pioneer Kasse machen: Der 3,5 Milliarden Euro schwere Verkauf an die französische Amundi soll in der ersten Jahreshälfte 2017 über die Bühne gehen.

Staat kann nicht ohne weiteres Retter spielen Italiens Bankenrettungsfonds Atlante ist im April ins Leben gerufen worden, um den Kriseninstituten des Landes zu helfen. Die Mehrheit halten private Investoren. Mit ihrer Hilfe gelang es, die in Schieflage geratene Banca Popolare di Vicenza aufzufangen. Der Fonds ist allerdings noch im Aufbau. Wenn eine Bank wie etwa MPS rasch Geld benötigen sollte, dürfte wieder der Ruf nach dem Staat als Retter laut werden. Doch anders als nach der weltweiten Finanzkrise 2008 verfügt Europa inzwischen über ein Regelwerk im Umgang mit maroden Banken. Eigentümer und Gläubiger sollen für Verluste bluten und nicht mehr primär die Steuerzahler. Bei MPS wären davon auch Zehntausende Kleinanleger betroffen - ein Politikum.

Die deutsche Tochter Hypo-Vereinsbank hilft der Muttermit Kapitalspritzen. Noch in diesem Jahr erhält Unicredit von Hypo-Vereinsbank (HVB) eine Sonderdividende von drei Milliarden Euro. Das geht aus dem Registrierungsdokument von Unicredit für die Kapitalerhöhung hervor, das am Montag veröffentlicht wurde.

Die HVB gilt mit einer harten Kernkapitalquote von mehr als 20 Prozent als überkapitalisiert, seit sie ihre ehemalige Tochter Bank Austria an den Mutterkonzern abgegeben hatte. Doch die deutsche Finanzaufsicht Bafin hatte sich lange gegen hohe länderübergreifende Kapitaltransfers gesperrt. Nun untersteht Unicredit aber der Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), die dagegen offenbar weniger einzuwenden hat. Insgesamt erwartet Unicredit von ihren Tochtergesellschaften 2017 Kapitalspritzen von 4,1 Milliarden Euro. Bis 2019 sollen weitere 1,7 Milliarden Euro folgen.

Nicht nur die Unicredit, sondern auch der italienische Bankensektor insgesamt wird von den Aufsehern der Europäischen Zentralbank kritisiert. In einem Interview mit der italienischen Zeitung „La Reppublica“v (Montagsausgabe) kritisierte die EZB-Chefbankenaufseherin Daniele Nouy die Politik des Landes. In den vergangenen drei Jahren sei zu wenig zur Lösung der vielen Problemkredite in den Bankbilanzen unternommen worden.

Positiv werte sie aber den Schritt der italienischen Regierung, 20 Milliarden Euro zur Unterstützung strauchelnder Geldhäuser bereitzustellen, sagte die Französin. Kritik, die Bankenaufsicht gehe mit deutschen Instituten milder um, wies Nouy zurück. „Wir behandeln alle auf die gleich Weise“, sagte sie. Die Europäische Zentralbank (EZB) ist seit Herbst 2014 für die direkte Aufsicht über die größten Banken der Euro-Zone zuständig. Inzwischen werden von ihr 126 Institute überwacht.

In dem Interview wollte sich Nouy nicht zu einem möglichen Zusammenschluss der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo mit dem Versicherer Generali äußern. „Wir beobachten die Entwicklungen sehr genau, wenn sie die Banken betreffen, die wir überwachen“, sagte sie lediglich.