 Versicherer: Die Branche der Getriebenen

Digitale Welt Onlinevermittler, branchenspezifische Start-ups, Vergleichsportale und Autohersteller drängen sich zwischen Versicherer und ihre Kunden. (Foto: dpa)

Bergisch GladbachFranzosen gelten als Meister der abwägenden Formulierung. Doch wenn es um die Zukunft der eigenen Branche geht, lässt Thomas Buberl, der neue deutsche Chef des französischen Versicherungsriesen Axa, jede Diplomatie vermissen. „Wir nehmen uns in der Branche eigentlich nur noch als Getriebene wahr“, sagte der erste Deutsche an der Spitze eines französischen Konzerns am Rande einer Versicherungstagung, die die „Süddeutsche Zeitung“ am Mittwoch in Bergisch-Gladbach veranstaltete. „Getrieben vom Kostendruck, dem Umbau ins Digitale, der Zinskurve und neuen Wettbewerbern wie Google.“ Die bisherigen Platzhirsche wie die Allianz mit ihren 85 Millionen Kunden, der fast 150.000 Menschen in 70 Ländern beschäftigt – bald nur noch Dinosaurier von gestern? Der Gedanke ist eine Horrorvision für die großen Versicherungskonzerne, der inzwischen nicht nur in der Axa-Zentrale in Paris hektische Betriebsamkeit ausgelöst hat.

Lange galt die Versicherungsindustrie als vergleichsweise beschauliches Terrain, das sich gegen rapide Veränderungen zu schützen wusste. Als „eine der letzten Bastionen des 19. Jahrhunderts“ bezeichnete der 46-jährige Leiter der Geschäftssparte Digital Partners von Munich Re, Andrew Rear, die Branche jüngst. Doch mit dieser Idylle ist es vorbei. Im Tempo des vom Internet-Pioniers Elon Musk geplanten Hyperloop bringen täglich neue Herausforderer die bisher so übersichtliche Welt der Assekuranzen in Unordnung und versuchen, sich einen Teil von deren bisheriger Wertschöpfungskette anzueignen.

So ist aus dem einst so ruhigen Kosmos eine Welt im Tumult geworden. Onlinevermittler, branchenspezifische Start-ups, Vergleichsportale und Autohersteller drängen sich plötzlich zwischen die unter der Nullzinsphase ächzenden Firmen und ihre Kunden. Statt 40-seitiger Formulare und biederer Vertreter bieten die neuen Angreifer smarte App-Lösungen und jede Menge Know-how im Umgang mit Technologie und Big Data, was vor allem der jüngeren Klientel zunehmend gefällt.

So nimmt Buberl kein Blatt vor dem Mund. „Wir sollten aufpassen, dass unsere Branche nicht durch neue Firmen von außen aufgemischt wird“, warnte der Axa-Chef. So würden Firmen wie Cisco, Philips und Google hohe Summen investieren, um in Geschäftsfeldern wie der Krankenversicherung neue Lösungen anzubieten, um an die Endkunden heranzukommen. Es ist eine Sorge, die auch andere Größen der Versicherungsindustrie umtreibt. „Ich habe im Silicon Valley ein Start-up getroffen, das mir ganz selbstbewußt erklärt hat, dass es plant, uns innerhalb von sechs bis sieben Jahren komplett zu substituieren“, erzählt ein Manager eines milliardenschweren Konzerns aus vertraulichen Gesprächen.

Es ist eine Kampfansage, die in den Konzernzentralen der großen Versicherer inzwischen durchaus ernst genommen wird. Allianz, Ergo und Munich Re haben zur Aufholjagd geblasen und wollen schneller und besser für ihre Kunden werden. Digitalisierung heißt das Zauberwort, die Kundenbeziehung soll künftig viel stärker im Mittelpunkt stehen. So geht die Ergo-Versicherungsgruppe im September mit einer reinen Digitalmarke an den Start. Unter dem Namen „Nexible“ bieten die Düsseldorfer demnächst Versicherungen an, die nur per PC, Handy oder Tablet abgeschlossen werden können. „Wir erleben ein Zeitalter explosionsartiger Innovationen“, betonte Ergo-Boss Markus Riess. Nexible sei eine Antwort auf die Herausforderungen, die die hohe Geschwindigkeit der Umwälzung mit sich bringe.