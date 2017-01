Keine Alternative zum Wandel

Die Allianz sieht sich ebenfalls nicht als Opfer der Entwicklung, sondern als ein Treiber. Schon 2018 will der Konzern hohe Produktivitätsfortschritte aus der Digitalisierung erzielen. Bereits jetzt seien 800 Millionen Euro Produktivitätsgewinn durch die Digitalisierung fest eingeplant, sagte Vorstandsmitglied Christof Mascher jüngst auf einem Investorentag in München. Über das Erreichen weiterer 400 Millionen werde konzernintern diskutiert. Vor einem Jahr hatte die Konzernspitze sich lediglich eine Milliarde als Ziel gesetzt.

Zum Wandel gibt es keine Alternative. Seit Jahren kaufen immer mehr Menschen Versicherungen im Internet, der Online-Absatz hat sich in Deutschland in zehn Jahren vervierfacht. Junge Kunden suchen nicht mehr den Versicherungsmakler auf, ihre Loyalität ist ungewiss. Die Konzernchefs wissen, dass sie die Geschäftsmodelle der Versicherer neu erfinden müssen. Praktisch jedes deutsche Assekuranzunternehmen hat inzwischen ein Innovations-Lab gegründet, in dem neue Ideen ausprobiert werden und man mit neuen Lösungen experimentiert wird.

So ist Solmaz Altin, der Chief Digital Officer der Allianz, erst vor wenigen Monaten mit seinen Teams in ein Loft mitten in Münchens neues Start-up-Biotop in der Nähe des Ostbahnhofs gezogen. Der Mann mit den locker nach hinten gegelten Haaren, der 2009 als Risikochef der Allianz in der Türkei anfing, soll dem Konzern einen neuen Gründergeist einhauchen und die digitale Zukunft des Versicherungsriesen erfinden. Erste Spuren hat er bereits hinterlassen.

Der Allianz-Krankenversicherte kann schon heute seine Arztrechnungen per App an das Unternehmen weiterleiten. Doch Allianz-Vorstand Birgit König warnt vor einem übertriebenen Hype. „In der Gesundheitsversicherung sind viele Apps nutzlos, weil sie keinen echten Kundennutzen bringen“, warnte sie.

Doch aller Anfang ist nicht nur in der Krankenversicherung schwer. So können junge Autofahrer bei der Allianz ihren Fahrstil von einer App überwachen lassen und im Schadensfall können Kunden die Bilder von der Delle am Fahrzeug auch schon per App an die Allianz schicken. Genutzt wurde die Schadens-App, erzählen Insider, bisher allerdings kaum.

Doch Bäte weiß, dass die gute alte Zeit in der Versicherungswelt abgelaufen ist. „Die meiste Zeit unserer 125 Jahre haben wir von Verträgen gesprochen, nicht von Kunden“, sagte Bäte bereits bei der Vorstellung seiner Strategie vor mehr als einem Jahr. Die 150.000 Mitarbeiter sollten künftig jedoch auch daran gemessen werden, wie zufrieden die Kunden mit dem Versicherer sind. Die Digitalisierung will er zugleich zum Wachstumsträger machen. Wie ernst es der Allianz-Boss dabei mit dem digitalen Umbau meint, machte er erst jüngst auf dem Investorentag in München klar. Die gesamte Veranstaltung, auf der das Topmanagement den wichtigsten Investoren Rede und Antwort steht, stellte der Vorstandschef unter ein einziges Motto: Digitalisierung.